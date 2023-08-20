Домашнее вино из желтой алычи украсит стол любого украинца и удивит ваших гостей. Как сделать вино из алычи в домашних условиях так, чтобы вам все завидовали?
Начнем с главной трудности. Как говорят опытные хозяева, вино из алычи без косточек приготовить практически нереально - уж слишком проблематично эту самую косточку отделить.
Вино из алычи в домашних условиях - простой рецепт
Простерилизуйте все емкости, чтобы обеззаразить, и насухо протрите. Для начала попробуйте сделать небольшую порцию:
- алыча – 1,5 кг;
- вода – 2 л.;
- сахар – 300 гр/л. сока;
- немытый изюм – 100 гр.
Перебираем плоды, убирая все лишнее, и моем. Далее аккуратно разминаем плоды в пюре, но не давите косточки - это заставит напиток горчить. Вино из алычи без дрожжей будет бродить благодаря изюму. Добавляем его, воду и снова перемешиваем.
Горлышко емкости перевязываем марлей и убираем в темное место. Разведенное пюре надо помешивать несколько раз в сутки и убирать кожицу и мякоть, которые будут всплывать.
Через несколько дней начнется процесс брожения - появится пена, жидкость будет шипеть и издавать кислых запах. На этом этапе нужно слить сок, оставив осадок на дне. Мякоть и кожуру отжимаем.
Полученную жидкость переливаем в банку, добавляем 100 г сахара на литр сока. Емкость заполняем не полностью. Понадобится место для углекислого газа и оставшегося сахара. Далее устанавливаем водяной затвор - часто можно увидеть вино из алычи с перчаткой, которую используют для этих целей. Достаточно только проколоть один из "пальцев" иголкой. Далее перемещаем его в темное прохладное место на хранение.
Через 4 дня снова добавляем такое же количество сахара. Удобнее будет слить часть жидкости, смешать с сахарным песком и этот сироп залить обратно в бутылку. Спустя еще 5-6 дней повторяем.
Обычно брожение такого вина длится от 20 до 50 дней. Однако, если после этого срока этот процесс не заканчивается, то сливаем вино с осадка через трубочку и оставляем добродить.
Как определить, что вино из алычи с дрожжами прекратило бродить? Перчатка сдуется, появится осадок, а само сусло станет светлее. После этого снова сливаем вино с осадка через трубочку и пробуем. На этом этапе можно дополнительно подсластить или добавить спирт для крепости.
Теперь переливаем вино для созревания - наполняем по горлышко, чтобы напиток не контактировал с кислородом. Плотно закрываем крышкой и оставляем на 1-3 месяца в темном холодном месте. Если появится новый осадок, то просто перелейте вино из одной бутылки в другую, чтоб избавиться от осадка.
Хранить домашнее вино из красной алычи, рецепт которого мы описали, можно 3-4 года. Из первоначального объема сока выходить 65-70% вина.
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