Рассказываем, как сделать вино из алычи желтой или красной - на ваше усмотрение.

Домашнее вино из желтой алычи украсит стол любого украинца и удивит ваших гостей. Как сделать вино из алычи в домашних условиях так, чтобы вам все завидовали?

Начнем с главной трудности. Как говорят опытные хозяева, вино из алычи без косточек приготовить практически нереально - уж слишком проблематично эту самую косточку отделить.

Вино из алычи в домашних условиях - простой рецепт

Простерилизуйте все емкости, чтобы обеззаразить, и насухо протрите. Для начала попробуйте сделать небольшую порцию:

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алыча – 1,5 кг;

вода – 2 л.;

сахар – 300 гр/л. сока;

немытый изюм – 100 гр.

Перебираем плоды, убирая все лишнее, и моем. Далее аккуратно разминаем плоды в пюре, но не давите косточки - это заставит напиток горчить. Вино из алычи без дрожжей будет бродить благодаря изюму. Добавляем его, воду и снова перемешиваем.

Горлышко емкости перевязываем марлей и убираем в темное место. Разведенное пюре надо помешивать несколько раз в сутки и убирать кожицу и мякоть, которые будут всплывать.

Через несколько дней начнется процесс брожения - появится пена, жидкость будет шипеть и издавать кислых запах. На этом этапе нужно слить сок, оставив осадок на дне. Мякоть и кожуру отжимаем.

Полученную жидкость переливаем в банку, добавляем 100 г сахара на литр сока. Емкость заполняем не полностью. Понадобится место для углекислого газа и оставшегося сахара. Далее устанавливаем водяной затвор - часто можно увидеть вино из алычи с перчаткой, которую используют для этих целей. Достаточно только проколоть один из "пальцев" иголкой. Далее перемещаем его в темное прохладное место на хранение.

Через 4 дня снова добавляем такое же количество сахара. Удобнее будет слить часть жидкости, смешать с сахарным песком и этот сироп залить обратно в бутылку. Спустя еще 5-6 дней повторяем.

Обычно брожение такого вина длится от 20 до 50 дней. Однако, если после этого срока этот процесс не заканчивается, то сливаем вино с осадка через трубочку и оставляем добродить.

Как определить, что вино из алычи с дрожжами прекратило бродить? Перчатка сдуется, появится осадок, а само сусло станет светлее. После этого снова сливаем вино с осадка через трубочку и пробуем. На этом этапе можно дополнительно подсластить или добавить спирт для крепости.

Теперь переливаем вино для созревания - наполняем по горлышко, чтобы напиток не контактировал с кислородом. Плотно закрываем крышкой и оставляем на 1-3 месяца в темном холодном месте. Если появится новый осадок, то просто перелейте вино из одной бутылки в другую, чтоб избавиться от осадка.

Хранить домашнее вино из красной алычи, рецепт которого мы описали, можно 3-4 года. Из первоначального объема сока выходить 65-70% вина.

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