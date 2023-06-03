Сегодня, 3 июня, отмечается Всемирный день сидра.

Напиток, полученный в результате брожения яблок, известен со стародавних времен - первые упоминания о его употреблении встречаются в работах летописцев задолго до нашей эры.

Некоторые источники указывают, что родиной сидра является Германия, Франция и Испания, но каких-то весомых подтверждений этому нет.

Сегодня, 3 июня, считается Международным днем сидра. Предлагаем вам приготовить этот прохладительный слабоалкогольный напиток самостоятельно.

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Готовят сидр из яблок, груш, реже из айвы

Яблочный сидр так и называется - сидр. А вот грушевый носит название перри. Намного реже сидр производят из айвы, это наименее распространенный и доступный из них фрукт.

Получают сидр путем брожения, натуральным способом или с добавлением дрожжей. Натуральное брожение происходит в 2-2,5 раза дольше, кроме того, незначительные отклонения в температурном режиме могут привести к загниванию и потере заложенного материала.

Поэтому предлагаем вам сделать яблочный сидр - быстрый рецепт с дрожжами, который не требует особенных знаний и усилий.

Яблочный сидр - рецепт проще простого

Для приготовления 3 л напитка понадобится:

Яблоки - 4 кг.

Дрожжи прессованные - 6 г.

Сахар - 4 ст. л.

Яблоки сгодятся любых сортов, если получится подобрать кислые и сладкие в соотношении 1 к 2, будет отлично. Их нужно пропустить через соковыжималку, поэтому нарежьте кусочки такого размера, которые легко пройдут в загрузочный лоток. Полученный сок можно довести водой до 3 л, если он получился слишком густой.

В банку с соком нужно добавить 4 ст. л. яблочного жмыха, раскрошенные дрожжи и сахар, размешать. Накрыть сложенной в несколько слоев марлей, бинтом или тканью, которая будет хорошо пропускать воздух, и поставить в темное место на сутки.

Потом нужно натянуть и закрепить на горлышке банки резиновую перчатку. Закрепить ее можно канцелярской резинкой, обвязать ниткой, ленточкой или бинтом. Главное, чтобы перчатку не срывало в процессе брожения. В рукавичке обязательно сделайте прокол иголкой.

Перчатка за 2-3 дня должна надуться, потом сдуться и упасть. После этого банку нужно закрыть и поставить на 2-3 недели в темное место.

По прошествии срока процедить и употреблять в охлажденном виде, оптимальная температура - 7-10 градусов. Хранится такой сидр в холодильнике до месяца.

Это интересно: бытует мнение, что этот напиток из перебродивших яблок изобрел король франков Карл Великий. Этот фактически первый европейский император объединил полконтинента в VIII-IX веке. Однажды он якобы уселся на целый мешок перезрелых яблок, раздавил их, и получился сидр. Учитывая, что личность эта - легендарная, представляется, что и история эта - легенда. И в самом деле, где бы король мог сесть на мешок яблок.

А еще 3 июня отмечается Международный день сомелье.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить вкуснейший компот из винограда - чтобы не пропадали мелкие и кислые ягоды.

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