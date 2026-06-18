Ароматные и полезные грушевые оладьи понравятся всем любителям фруктовых завтраков.

Оладьи - привычный для многих семей завтрак, но для интересного вкуса и большего количества витаминов в тесто можно вмешать фрукты. Блюдо заиграет новыми красками и приятно удивит тех, кто хочет большего разнообразия в еде. Рекомендуем попробовать рецепт с грушей - она придает изделиям интересный вкус. Особенно хорошо подходят грушевые оладьи для детей: это оригинальный способ подать фрукты.

Оладьи с грушей на кефире или молоке

Если хотите сделать изделия более "мучными" и похожими на классические, то следуйте этому рецепту:

двести миллилитров кефира или молока;

сто восемьдесят граммов муки;

одно яйцо;

две спелые твердые груши;

две столовые ложки сахара;

щепотка разрыхлителя для теста;

столовая ложка подсолнечного масла в тесто и две ложки для жарки.

Если хотите сделать оладьи с грушей на сметане, то замените ею молоко. Кисломолочного продукта понадобится около ста пятидесяти граммов.

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Кефир или молоко подогрейте до комнатной температуры. Смешайте с яйцом, маслом и сахаром. Добавьте муку с разрыхлителем. Груши промойте и очистите от косточек (чистить необязательно). Нарежьте фрукты мелким кубиком и вмешайте в тесто.

На сковороде разогрейте ложку масла и выложите изделия. Жарьте на небольшом огне 2-3 минуты с обеих сторон. Таким образом приготовьте все оладьи с грушей на молоке, при необходимости доливая масло. Готовые изделия выложите на салфетку для впитывания излишков масла и подавайте теплыми.

Быстрые грушевые оладьи без молока

В этом рецепте нет жидкой основы - только груши, мука и яйцо. Изделия получаются более фруктовыми по вкусу, а также быстрее готовятся и имеют низкую калорийность. Чтобы оладьи держали форму, берите мягкие и сочные фрукты.

Вам понадобятся:

две крупные груши;

три столовые ложки муки;

две столовые ложки сахара;

одно яйцо;

щепотка соды;

масло для жарки.

Грушу натрите на крупной терке прямо над миской, чтобы сохранился сок. Вбейте яйцо, вмешайте сахар и соду. Добавьте муку - в зависимости от сочности фрукта её может понадобиться больше или меньше. Готовое тесто должно хорошо держать форму, но все же свободно стекать с ложки.

На сковороде разогрейте подсолнечное масло. На горячую поверхность выложите ложкой оладьи с грушей и жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с обеих сторон. Подавайте изделия с медом, сметаной, вареньем или просто так.

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