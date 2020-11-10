Свежеиспеченная выпечка – всегда очень вкусно и по-домашнему уютно. Немало разных вкусностей можно испечь, используя сметану.
Печенье, пироги, кексы, пирожные, торты, приготовленные на сметане, – получаются мягкими и нежными.
Сметанно-ягодный пирог
- Ягоды любые по вкусу - 2 ст.
Для теста
- Мука - 1,75 ст.
- Сахар - 0,5 ст.
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Масло сливочное растопленное - 125 г
- Яйца - 2 шт.
- Сахар ванильный - 1 пакетик
Для сметанной заливки
- Сметана 15-20% жирности - 500 г
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 0,5 ст.
- Мука - 1 ст. л.
- Цедра апельсина или лимона - 1 ч. л.
Смешать муку, разрыхлитель, сахар, ванильный сахар, яйца, растопленное масло и замесить тесто. Если муки будет мало, то досыпать. Замесить эластичное тесто, которое хорошо будет отходить от рук. Положить его в холодильник.
Читайте такжеНежно-ароматные творожные кексы: как приготовить вкусную выпечкуТем временем приготовить сметанную заливку, взбив миксером все ингредиенты.
Форму для выпечки присыпать мукой. Раскатать пласт теста и выложить его в форму, формируя бортики.
На дно налить несколько столовых ложек сметанной массы, выложить часть ягод, сверху снова вылить часть массы, положить на нее ягоды – так повторять, пока все ягоды и заливка не будут в форме. Бортики теста должны быть выше уровня сметаны на 2-2,5 см.
Отправить в разогретую до 180℃ духовку и выпекать в течение 50-60 минут. Готовность теста на бортике можно проверить зубочисткой. Вынимать пирог из формы лучше, когда он остынет.
Вишневый тарт
Для теста
- Мука - 250 г
- Сливочное масло - 100 г
- Яйцо - 1 шт.
- Сметана - 50 г
- Сахар - 2 ст. л.
- Соль - щепотка
- Разрыхлитель - 0,5 ч. л.
Для начинки
- Вишня - 600 г
- Сахар - 100 г
- Картофельный крахмал - 3 ст. л. без горки
- Корица - по вкусу
Соединить муку, разрыхлитель, соль и сахар. Добавить холодное сливочное масло и перетереть, чтобы получилась рыхлая крошка (делать это надо достаточно быстро).
Добавить яйцо и сметану. Вымесить нежное, гладкое тесто. Скатать его в шар и убрать в холодильник на 40 минут.
Затем выложить тесто в форму для выпечки и пальцами его разгладить, формируя бортики высотой около 1,5-2 см. Убрать форму с тестом в холодильник на 30 минут.
Разогреть духовку до 180℃.
Достать тесто, наколоть его вилкой, накрыть форму фольгой и выпекать в духовке в течение 15 минут.
Тем временем удалить из вишни косточки. Смешать ее с сахаром и корицей. Ввести крахмал и еще раз хорошо перемешать. Поставить на медленный огонь и прогреть (до кипения доводить не обязательно), постоянно помешивая. Должно получиться что-то похожее на очень густой кисель.
Достаем из духовки тесто и выложить на него начинку. Снова отправить в духовку на 20 минут при той же температуре, фольгой уже не нужно накрывать. Готовый пирог охладить и нарезать на кусочки.
Ленивая ватрушка
Для теста
- Мука - 260 г
- Яйцо - 4 шт.
- Сахар - 200 г
- Сметана (15%) - 140 г
- Разрыхлитель - 10 г
- Соль - небольшая щепотка
Для начинки
- Творог (9%) - 500 г
- Сахар - 90 г
- Яйцо - 1 шт.
- Ванилин - по вкусу
Яйца с сахаром взбить на рыхлую массу. Добавить сметану, соль, муку и разрыхлитель. Взбить до однородности.
Читайте такжеВкусные равиоли: как приготовить ароматно-аппетитное блюдоПриготовление начинки. Творог протереть через сито, добавить сахар, ванилин и яйцо, размешать миксером до однородного состояния.
Дно разъемной формы выстелить пекарским пергаментом, а саму форму обернуть фольгой, чтобы избежать протекания. Смазать маслом.
Вылить тесто в форму. В середину выложить начинку.
Отправить форму в разогретую до 180℃ духовку на 40-50 минут (ориентироваться следует на свою духовку). Обязательно проверить тесто на сухую шпажку.
Остудить испеченную ватрушку в форме. Сверху ее можно полить топпингом.
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