Приготовленные на сметане вкусности получаются мягкими и нежными.

Свежеиспеченная выпечка – всегда очень вкусно и по-домашнему уютно. Немало разных вкусностей можно испечь, используя сметану.

Печенье, пироги, кексы, пирожные, торты, приготовленные на сметане, – получаются мягкими и нежными.

Сметанно-ягодный пирог

Ягоды любые по вкусу - 2 ст.

Для теста

Мука - 1,75 ст.

Сахар - 0,5 ст.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Масло сливочное растопленное - 125 г

Яйца - 2 шт.

Сахар ванильный - 1 пакетик

Для сметанной заливки

Сметана 15-20% жирности - 500 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 0,5 ст.

Мука - 1 ст. л.

Цедра апельсина или лимона - 1 ч. л.

Смешать муку, разрыхлитель, сахар, ванильный сахар, яйца, растопленное масло и замесить тесто. Если муки будет мало, то досыпать. Замесить эластичное тесто, которое хорошо будет отходить от рук. Положить его в холодильник.

Читайте такжеНежно-ароматные творожные кексы: как приготовить вкусную выпечкуТем временем приготовить сметанную заливку, взбив миксером все ингредиенты.

Форму для выпечки присыпать мукой. Раскатать пласт теста и выложить его в форму, формируя бортики.

На дно налить несколько столовых ложек сметанной массы, выложить часть ягод, сверху снова вылить часть массы, положить на нее ягоды – так повторять, пока все ягоды и заливка не будут в форме. Бортики теста должны быть выше уровня сметаны на 2-2,5 см.

Отправить в разогретую до 180℃ духовку и выпекать в течение 50-60 минут. Готовность теста на бортике можно проверить зубочисткой. Вынимать пирог из формы лучше, когда он остынет.

Вишневый тарт

Для теста

Мука - 250 г

Сливочное масло - 100 г

Яйцо - 1 шт.

Сметана - 50 г

Сахар - 2 ст. л.

Соль - щепотка

Разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Для начинки

Вишня - 600 г

Сахар - 100 г

Картофельный крахмал - 3 ст. л. без горки

Корица - по вкусу

Соединить муку, разрыхлитель, соль и сахар. Добавить холодное сливочное масло и перетереть, чтобы получилась рыхлая крошка (делать это надо достаточно быстро).

Добавить яйцо и сметану. Вымесить нежное, гладкое тесто. Скатать его в шар и убрать в холодильник на 40 минут.

Затем выложить тесто в форму для выпечки и пальцами его разгладить, формируя бортики высотой около 1,5-2 см. Убрать форму с тестом в холодильник на 30 минут.

Разогреть духовку до 180℃.

Достать тесто, наколоть его вилкой, накрыть форму фольгой и выпекать в духовке в течение 15 минут.

Тем временем удалить из вишни косточки. Смешать ее с сахаром и корицей. Ввести крахмал и еще раз хорошо перемешать. Поставить на медленный огонь и прогреть (до кипения доводить не обязательно), постоянно помешивая. Должно получиться что-то похожее на очень густой кисель.

Достаем из духовки тесто и выложить на него начинку. Снова отправить в духовку на 20 минут при той же температуре, фольгой уже не нужно накрывать. Готовый пирог охладить и нарезать на кусочки.

Ленивая ватрушка

Для теста

Мука - 260 г

Яйцо - 4 шт.

Сахар - 200 г

Сметана (15%) - 140 г

Разрыхлитель - 10 г

Соль - небольшая щепотка

Для начинки

Творог (9%) - 500 г

Сахар - 90 г

Яйцо - 1 шт.

Ванилин - по вкусу

Яйца с сахаром взбить на рыхлую массу. Добавить сметану, соль, муку и разрыхлитель. Взбить до однородности.

Читайте такжеВкусные равиоли: как приготовить ароматно-аппетитное блюдоПриготовление начинки. Творог протереть через сито, добавить сахар, ванилин и яйцо, размешать миксером до однородного состояния.

Дно разъемной формы выстелить пекарским пергаментом, а саму форму обернуть фольгой, чтобы избежать протекания. Смазать маслом.

Вылить тесто в форму. В середину выложить начинку.

Отправить форму в разогретую до 180℃ духовку на 40-50 минут (ориентироваться следует на свою духовку). Обязательно проверить тесто на сухую шпажку.

Остудить испеченную ватрушку в форме. Сверху ее можно полить топпингом.

Вас также могут заинтересовать рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН