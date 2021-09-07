Ароматные грушевые десерты - шикарное осеннее лакомство

Спелая груша - любимый фрукт многих украинцев. Она богата клетчаткой, благодаря чему существенно улучшает состояние желудочно-кишечного тракта. Ранее мы рассказывали, как заготовить консервированные груши на зиму, а сегодня поделимся вариантами простой и быстрой выпечки.

Пирог с яблоками и грушами "Невидимка"

Для теста:

яблоки и груши - 800 гр;

яйца - 2 шт;

молоко - 100 мл;

масло сливочное - 30 гр + для смазывания формы;

мука пшеничная - 70 гр;

сахар - 50 гр;

ванильный сахар - 10 гр;

соль - 1 щепотка;

разрыхлитель - 1 ч.л.

Для присыпки:

мука пшеничная - 80 гр;

масло сливочное - 40 гр;

сахар - 30 гр;

ванильный сахар - 10 гр;

соль - 1 щепотка.

Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до появления пены. Влить молоко, добавить растопленное сливочное масло, перемешать. Муку просеять, добавить разрыхлитель, перемешать, соединить с яично-молочной смесью, перемешать снова. Смазать форму маслом или выстелить пергамент, духовку разогреть до 190°C.

Груши и яблоки очистить от кожицы, удалить сердцевину, нарезать кольцами или ломтиками - по желанию. Окунуть каждый кусочек в тесто со всех сторон, выложить в форму. Оставшееся тесто вылить сверху, выпекать пирог 30 минут при 190°C.

Сделать присыпку: смешать просеянную муку, сливочное масло, сахар, соль и ванильный сахар. Растереть в крошку. Достать из духовки пирог, посыпать крошкой, выпекать еще 20 минут.

Готовый пирог остудить, достать из формы, оставить на 40 минут, чтобы пропитался.

Выпечка с грушами и корицей "Медовая услада"

груши - 500 гр;

масло сливочное - 100 гр;

вода - 200 мл;

мед - 2 ст.л;

сахар - 100 гр;

мука - 2 стакана;

разрыхлитель - 1.5 ч.л;

цедра половинки лимона;

молотая корица - 1 ч.л.

Взять кастрюлю, наполнить ее водой, всыпать сахар и добавить сливочное масло. Нагревать на среднем огне до полного растворения масла. Добавить мед и перемешивать, пока масса не станет однородной. Снять кастрюлю с огня, остудить содержимое, разогреть духовку до 180°C.

Читайте такжеСалаты с мясом и грушей: вкусное сочетание в простых рецептахГруши промыть, удалить сердцевину, нарезать кубиками. С лимона снять цедру. В медово-сливочную массу добавить корицу, разрыхлитель и муку, перемешать. Добавить груши и лимонную цедру, снова перемешать.

Смазать форму маслом или выстелить пергамент, перелить тесто, разровнять лопаткой. Выпекать пирог 45 минут при 180°C. Готовность теста проверять спичкой: погрузите спичку в пирог и достаньте, если она сухая - выпечка готова. Пирог остудить, затем подавать на стол.

Выпечка с грушей и творогом - заливной пирог

мука - 200 гр;

масло сливочное - 100 гр;

яйца - 3 шт;

сахар - 80 гр;

сметана - 320 мл;

груша - 5-6 шт;

джем (любой, на ваш вкус) - 30-50 мл;

творог - 200 гр.

Соединить в емкости 1 яйцо и 20 гр сахара, взбить миксером. Добавить порезанное на кубики сливочное масло, 20 мл сметаны, муку. Замесить тесто так, чтобы оно не прилипало к рукам. Скатать шар, обернуть его пищевой пленкой, убрать в холодильник на 15 минут. Достать тесто, раскатать его скалкой по форме для выпечки, на дно формы выстелить пергамент, перенести тесто на форму, соорудив бортики.

Взять миску, выложить в нее 2 яйца и 60 гр сахара, взбить миксером. Добавить оставшуюся сметану и творог. Смазать тесто, которое постелили на дно, джемом, сверху выложить нарезанные груши. Вылить творожную массу сверху, выпекать пирог 60 минут при 180°C. Остудить, не вынимая из духовки, подавать к столу порционно.

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Автор: Кристина Кащавцева