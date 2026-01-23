Украина готова войти в Объединенные силы Европы: Зеленский назвал условия

Европа может подготовить финансовую базу для таких сил, а Украина предоставит военных.

Украина может присоединиться к Объединенным силам Европы после завершения войны. Об этом в беседе с журналистами заявил президент Владимир Зеленский.

"Все понимают, что у нас самая большая и опытная армия с реальным опытом войны. Все это понимают. Потому что у нас война. И поэтому основой для объединенных сил Европы могла бы быть украинская армия. Для этого нужно сделать несколько шагов, на которые у Украины сегодня нет времени", - отметил президент.

Он пояснил, что это юридические и бюрократические шаги, а также шаги по привлечению финансирования, на которые у власти сейчас нет времени.

"Мы фокусируемся на фронте", - пояснил Зеленский.

Что могут сделать Украина и Европа

Он отметил, что как раз Европа может подготовить всю финансовую базу для создания таких сил. А Украина предоставит армию, в которой после войны многие люди захотят остаться.

"Будут люди, которые захотят искать другую работу, зарплату, направление жизни. Но не хочется терять их опыт. Для этого нужна дополнительная сильная финансовая поддержка этих людей, чтобы они захотели остаться в армии. Для этого нужен источник, и Европа может его найти. Это один из фундаментальных шагов, чтобы остались люди с опытом. Потом они передадут знания, технологии", – добавил Зеленский.

Что уже сделала Украина

Президент отметил, что Украина уже внесла большой вклад в будущие Объединенные силы, используя западное вооружение в реальных боевых условиях.

"Украина с самого начала войны, когда брала и использовала европейское, американское или другое оружие, многое показала. Скорректировала артиллерию, показала, какие снаряды работают, а какие нет в современной войне. То есть, все эти знания передавали партнерам. То же самое с дронами. Сейчас они не работают. А в первые дни войны это была большая помощь", – отметил президент.

В то же время он напомнил, что Россия планирует к 2030 году нарастить количество своих сил на уровне 2,5 млн личного состава. И речь идет именно о подготовленных людях с опытом войны.

"По крайней мере 1,5 млн с опытом войны у них есть. Что касается европейских сил, мы говорим не только о количестве, но и о возможности, опыте. И без украинской армии, без миллиона украинцев не обойтись. И это будет основной армией", – отметил Зеленский.

Объединенные силы Европы: что известно

Ранее президент Зеленский раскритиковал Европу за то, что в течение года она не предприняла никаких шагов к созданию Объединенных сил. Он отметил, что речь должна идти о не менее 3 млн человек. Также очень важным аспектом стал бы обмен технологиями, отметил президент.

