Удары по РФ должны стоить 2% от суммы убытков, которые несет агрессор, – Хмара

Эти удары призваны привести к убыткам, которые значительно превышают расходы Киева на их проведение.

Украина стремится добиться ситуации, когда расходы на ракеты и дроны для нанесения ударов по России будут составлять 2% от масштаба ущерба, который они наносят России. Об этом в интервью MAGA-блогерше Лоре Лумер сообщил временно исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара.

Блогерша спросила, чем принципиально отличаются удары РФ по Украине и удары Украины по РФ.

"Россия заинтересована в терроризировании гражданского населения. Украина заинтересована в защите своего народа", – ответил Хмара.

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Он подчеркнул, что пока Москва стремится сделать повседневную жизнь рядовых украинцев невыносимой, Киев намеренно сосредотачивается на российском военно-промышленном комплексе: нефтеперерабатывающих заводах, транспортных узлах и других объектах, поддерживающих военные усилия.

Говоря о том, как Украине удалось не только сдержать, но и нанести серьёзный ущерб гораздо более многочисленной армии, Хмара сказал:

"Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично".

Он подчеркнул, что глубокие удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре и другим объектам с использованием беспилотников призваны привести к затратам, которые значительно превышают расходы Киева на их проведение.

Так, по его словам, цель заключается в том, чтобы стоимость украинских ударов составляла примерно 2% от ущерба, который они наносят России.

Другие заявления Хмары о войне

Как сообщал УНИАН, Хмара считает, что Украина не может отвечать ударом на удар в противостоянии с Россией, а должна экономно использовать ресурсы.

Хмара надеется, что отношения Украины с Соединенными Штатами перерастут в долгосрочное стратегическое партнерство, при этом Киев поделится опытом ведения современной войны.

Он также отметил, что для Украины крайне важно иметь возможность производить противоракетные комплексы Patriot для противодействия российским воздушным атакам.

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