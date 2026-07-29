Удары по РФ должны стоить 2% от суммы убытков, которые несет агрессор, – Хмара

Украина стремится добиться ситуации, когда расходы на ракеты и дроны для нанесения ударов по России будут составлять 2% от масштаба ущерба, который они наносят России. Об этом в интервью MAGA-блогерше Лоре Лумер сообщил временно исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара.
Блогерша спросила, чем принципиально отличаются удары РФ по Украине и удары Украины по РФ.
"Россия заинтересована в терроризировании гражданского населения. Украина заинтересована в защите своего народа", – ответил Хмара.
Он подчеркнул, что пока Москва стремится сделать повседневную жизнь рядовых украинцев невыносимой, Киев намеренно сосредотачивается на российском военно-промышленном комплексе: нефтеперерабатывающих заводах, транспортных узлах и других объектах, поддерживающих военные усилия.
Говоря о том, как Украине удалось не только сдержать, но и нанести серьёзный ущерб гораздо более многочисленной армии, Хмара сказал:
"Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично".
Он подчеркнул, что глубокие удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре и другим объектам с использованием беспилотников призваны привести к затратам, которые значительно превышают расходы Киева на их проведение.
Так, по его словам, цель заключается в том, чтобы стоимость украинских ударов составляла примерно 2% от ущерба, который они наносят России.
Другие заявления Хмары о войне
Как сообщал УНИАН, Хмара считает, что Украина не может отвечать ударом на удар в противостоянии с Россией, а должна экономно использовать ресурсы.
Хмара надеется, что отношения Украины с Соединенными Штатами перерастут в долгосрочное стратегическое партнерство, при этом Киев поделится опытом ведения современной войны.
Он также отметил, что для Украины крайне важно иметь возможность производить противоракетные комплексы Patriot для противодействия российским воздушным атакам.