В России стреляли в руководителя компании, которая разрабатывает беспилотники, – соцсети

Телеграм-каналы сообщают, что пострадавший находится в больнице.

В российской Туле совершено покушение на руководителя компании, которая разрабатывает беспилотники. Как сообщают российские телеграм-каналы, речь идет о неком Андрее Черезове.

"Поздно ночью Андрей Черезов приехал домой с работы, но в квартиру зайти не успел. Киллер ждал его на площадке. Прозвучали три выстрела. Шум услышала жена Андрея, открыла дверь и увидела окровавленного мужа. Стрелок уже успел скрыться", - сказано в сообщении.

Сообщается, что предпринимателя увезли в больницу.

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Российские силовики ищут стрелявшего. По одной из версий, покушение связано с профессиональной деятельностью Черезова.

Ситуация в России

Как сообщал УНИАН, Кремль усиливает меры безопасности вокруг российского президента Владимира Путина, опасаясь государственного переворота или покушения на него.

На фоне этих опасений Кремль усилил средства наблюдения в домах его ближайших сотрудников. Также поварам, охранникам и фотографам, работающим с Путиным, запретили пользоваться общественным транспортом. Для встречи с кремлевским диктатором каждый должен дважды пройти проверку. Также с собой запрещено брать телефоны с доступом к интернету.

По данным разведки, такие меры были приняты в последние месяцы на фоне убийства высокопоставленного генерала РФ. Все это вызвало беспокойство в Кремле, который сталкивается с рядом проблем как в своей стране, так и за рубежом.

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