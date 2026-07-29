Решения властей о новых тарифах на электроэнергию и перевозки приведут к массовому закрытию предприятий, – УМП

Новые решения правительства о пересмотре тарифа на передачу электроэнергии и стоимости грузовых железнодорожных перевозок существенно ухудшат положение украинской промышленности, которая уже работает в условиях беспрецедентного внешнего давления. Такое мнение высказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, украинские производители уже сталкиваются с рядом серьезных вызовов, среди которых действие механизма трансграничной углеродной корректировки CBAM, ограничительные квоты Европейского Союза, проблемы с работой морского экспортного коридора и высокие производственные затраты.

"На этом фоне новое правительство приняло два решения, которые только ухудшают ситуацию для промышленности, – повышение тарифа на передачу электроэнергии и одновременное повышение тарифов на грузовые перевозки. Для предприятий, которые и без того работают на грани рентабельности, это катастрофа", – отметил Каленков.

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Он подчеркнул, что дальнейший рост производственных затрат может привести к массовому сокращению производства и остановке предприятий уже в ближайшие месяцы.

"Если предприятия начнут закрываться, последствия ощутит вся экономика. Государство потеряет налоговые поступления, что скажется на возможностях финансирования бюджетных расходов, в частности оборонных. Кроме того, это будет означать сокращение рабочих мест, уменьшение валютной выручки от экспорта и дополнительное давление на курс гривны", – пояснил эксперт.

По его мнению, в условиях войны государственная политика должна быть направлена на сохранение конкурентоспособности украинской промышленности, а не на дальнейшее увеличение ее расходов.

Ранее Федерация работодателей Украины опубликовала результаты исследования, согласно которому украинцы назвали промышленность основой сильной и богатой страны. Так, 81% опрошенных считают, что высокий уровень жизни обеспечивает именно развитая промышленность, 84% убеждены, что именно промышленность станет одним из главных драйверов послевоенного восстановления Украины, а 80% называют крупную промышленность критически важной для обороноспособности государства.

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