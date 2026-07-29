Украинские дроны F-Drones появятся в видеоигре THREEDAYS как ключевые – подписано соглашение

Команда разработчиков CYBERNATION объявила о партнерстве с украинским производителем беспилотных систем F-Drones. В рамках соглашения в будущую игру THREEDAYS интегрируют реальные модели дронов, которые сейчас используют Силы обороны Украины. Беспилотники F-Drones станут ключевыми дронами в этой игре. Об этом стало известно из публикаций CYBERNATION в социальных сетях.

В игре будут представлены три ключевые модели БпЛА: F7, F10 и LITAVR. Разработчики отмечают, что их цель – не только внешне воспроизвести технику, но и достоверно передать эффективность ее применения в боевых условиях.

"Для нас принципиально важно, чтобы техника в THREEDAYS имела реальные прототипы, которые используют украинские военные. Потому мы выбрали F-Drones – одного из лидеров украинской отрасли беспилотных систем. Мы стремимся достоверно воспроизвести не только внешний вид F7, F10 и Litavr, но и эффективность их применения украинскими защитниками", – рассказали в CYBERNATION.

Партнерство имеет символическое значение и для самих производителей дронов. CEO F-Drones Станислав Хутор отметил, что узнал о проекте еще во время воинской службы.

"Я впервые услышал о THREEDAYS еще во время службы и тогда не мог представить, что через три года наши разработки станут частью игры. Это один из самых амбициозных украинских игровых проектов. Команда CYBERNATION скрупулезно относится к деталям, чтобы как можно более достоверно воспроизвести события большой войны. Весь мир должен не только увидеть, что происходит в Украине, но и частично почувствовать этот опыт через миссии, основанные на реальных событиях", - подчеркнул Станислав Хутор.

Разработчики и производители отмечают, что главная цель этого сотрудничества – показать мировому игровому сообществу современную Украину: ее технологический потенциал, профессионализм военных и труд людей, которые ежедневно приближают победу.

THREEDAYS – амбициозный украинский игровой проект от команды CYBERNATION, посвященный событиям полномасштабной войны в Украине. Игроки смогут играть за реальных украинских героев, например Редиса или Тайру. Когда планируется релиз игры, разработчики пока не разглашают.

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