В России после атаки дронов горит крупный НПЗ в 1500 км от Украины (видео)

Горит установка первичной переработки нефти – один из ключевых технологических объектов предприятия.

Служба безопасности Украины успешно нанесла удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", расположенного на расстоянии более 1500 км от Украины.

Как сообщила пресс-служба СБУ, "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ мощностью почти 13 млн тонн в год. Он обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и нужды российской армии.

Отмечается, что пожар на НПЗ возник после "прилета" беспилотников. По предварительным данным, горит установка первичной переработки нефти – один из ключевых технологических объектов предприятия.

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"Поражение таких НПЗ имеет стратегическое значение, ведь именно они производят топливо для военной техники, авиации и логистики оккупационной армии. Кроме того, нефтеперерабатывающая отрасль остается одним из главных источников поступлений в бюджет РФ, из которого финансируется война против Украины", – говорится в сообщении.

Удары по РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, российский город Рязань подвергся массированной атаке дронов. В результате удара на складе Wildberries вспыхнул мощный пожар, он фактически уничтожен. Также пострадал один из крупнейших в России НПЗ.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку на НПЗ и логистический центр в Рязани, отметив, что расстояние до них от украинской границы составляет около 360 километров.

Кроме того, он сообщил о попадании по месту базирования скоростных катеров Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму.

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