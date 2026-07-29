Путин может забрать белорусскую армию вопреки воле Лукашенко, – эксперт

Лакийчук отметил, что у Украины есть время до мая, чтобы принять необходимые меры.

В случае объявления Россией мобилизации в октябре до мая 2027 года она может выйти на максимальные темпы пополнения своей армии. Кроме того, РФ может попытаться вовлечь в войну белорусскую армию вопреки воле Александра Лукашенко, если ей понадобится быстро увеличить численность войск. Об этом в комментарии УНИАН сказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Он отметил, что в настоящее время Силы обороны Украины для перелома ситуации на фронте применяют две стратегии.

Первая – обескровливание противника, то есть лишение российских войск ресурсов, боеприпасов и продовольствия. По его словам, лучше всего эту стратегию удается реализовывать на юге, сложнее – на востоке.

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"Вторая стратегия – это истощение, то есть уничтожение живой силы противника. Также выбивается техника, и в конечном итоге подразделения просто теряют способность выполнять боевые задачи", – подчеркнул Лакийчук.

Наступательный потенциал россиян снижается

Эксперт отмечает, что Силы обороны ежемесячно уничтожают 30–35 тысяч российских оккупантов.

"Российская мобилизационная машина может ежемесячно привлекать 30–35 тысяч гражданских лиц, превращая их в военных. Поэтому наша задача – уничтожать больше оккупантов, чем Россия способна мобилизовать, чтобы численность ее армии сокращалась, а боевой потенциал снижался. Сейчас у врага есть выбор: либо восполнять текущие потери и таким образом поддерживать боеспособность подразделений, либо накапливать резервы. Выполнять обе задачи одновременно россияне не могут. Именно поэтому их наступательный потенциал снижается", – отметил Лакийчук.

По мнению эксперта, выйти из этой "ловушки" россиянам могут помочь военные из Северной Кореи или Беларуси.

Лакичук отметил, что для этого России пришлось бы объявить мобилизацию, однако она потребует длительного времени и не даст быстрого результата.

"Им нужно увеличить численность вооруженных сил до 1 млн 200 тысяч человек, но за месяц это сделать невозможно. Поэтому россиянам требуется одномоментное пополнение армии на 30–90 тысяч военнослужащих. На эти два-три месяца им необходимо где-то взять уже подготовленных, вооруженных и экипированных людей. В этой ситуации возможны два варианта – либо северокорейцы, либо белорусы. С белорусами сложнее: Лукашенко не собирается отдавать свою армию Путину, но это не означает, что Путин сам её не заберёт. Тогда у россиян может появиться ещё около 40–60 тысяч военнослужащих", – сказал Лакийчук.

В то же время он добавил, что еще одним вариантом может стать привлечение северокорейских военных.

"Ким Чен Ын уже предоставлял России 10–11 тысяч военнослужащих. Это был своего рода пробный вариант, и он может повторить это. Но использование северокорейцев в Курской области имеет одну цену, а непосредственно в Украине – совсем другую. Очевидно, Ким Чен Ын торгуется с Путиным. Вероятность того, что они договорится, довольно высока", – подчеркнул Лакичук.

Мобилизацию в РФ могут объявить в октябре

Он отметил, что один из российских сторонников войны заявил: РФ нужно набирать в армию больше солдат, чем Украина производит дронов. По словам Лакичук, это не спасет россиян, ведь если их мобилизационная машина обеспечит пополнение низкого качества, пользы от него будет мало.

"Если объявят мобилизацию, этот потенциал у россиян будет наращиваться с октября примерно в течение полугода. К маю следующего года они смогут выйти на максимальные темпы пополнения", – отметил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Украине придется ответить на этот вызов

Лакийчук отметил, что у Украины есть время до мая, чтобы принять необходимые меры и подготовиться к возможному увеличению численности российской армии.

"Я не говорю, что речь идет только о мобилизационных мерах по увеличению численности войск, хотя это также важный фактор", – добавил он.

По его словам, увеличение численности российской армии представляет угрозу для Украины, поскольку противник сможет еще больше растянуть линию фронта. Лакийчук напомнил, что Александр Сырский не случайно говорил о необходимости держать три бригады для прикрытия границы с Беларусью.

"У нас мало резервов, а у россиян они есть. Благодаря этому противник может растянуть фронт и одновременно сосредоточить силы на главном направлении, тогда как мы будем вынуждены реагировать на его действия по всей линии боевого столкновения. Россияне также могут задействовать северокорейские подразделения на Курском направлении. В ответ Украине необходимо усиливать инженерное укрепление позиций и увеличивать количество подразделений, которые в случае усиления противника смогут не только действовать как пожарные команды, но и полноценно держать оборону", – подчеркнул Лакийчук.

По его словам, Украине здесь подходит своеобразный ответ на российский лозунг:

"У нас должно быть больше дронов, чем Россия сможет набрать людей в свою армию".

Мобилизация в РФ – другие новости

Как сообщал УНИАН, в случае проведения Россией осенью этого года мобилизации 500 тысяч человек можно ожидать эскалации на поле боя ближе к зиме и открытия новых направлений боевых действий.

Военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что пока это лишь вероятность, которая, по крайней мере, до 20 сентября не реализуется, поскольку в России состоятся выборы в Госдуму РФ, а губернаторов будут переизбирать "на новые сроки правления".

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