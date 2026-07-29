У какого смартфона самая лучшая камера в 2026 году: iPhone пролетел мимо топ-5

В первую тройку попали модели от брендов Huawei, Vivo и Oppo.

Специалисты лаборатории DxOMark, которая составляет рейтинги смартфонов, обновили рейтинг мобильных устройств с лучшими камерами в июле 2026-го. Компания использует профессиональное решение DxOMark Analyzer, которое измеряет резкость, шум, динамический диапазон, цветопередачу и работу автофокуса.

В настоящий момент первое место в рейтинге камерофонов занимает Huawei Pura 80 Ultra, который получил 175 баллов. Смартфон отлично подходит для самых разных условий съемки благодаря крупному 1-дюймовому сенсору, выдвижной оптике и уникальной систему из двух перископов с оптическим зумом до 10х.

Vivo X300 Ultra занял второе место в сводном топе, уступив лидеру 5 баллов. Главная особенность смартфона – две камеры с сенсорами по 200 Мп. Также пользователи могут подсоединить дополнительный телеобъектив, превратив смартфон в подобие полноценной камеры. Замыкает тройку лидеров OPPO Find X9 Ultra с 170 баллами.

Видео дня

Топовый iPhone 17 Pro занял 6-е место в глобальном рейтинге мобильной фотографии. Хотя его камера стала лучше по сравнению с 16 Pro, эксперты отметили заметный уровень шума при съемке в помещении и при слабом освещении, а также потерю детализации на средних уровнях зума.

Также специалисты советуют присмотреться к Vivo X200 Ultra, Oppo Find X9 Pro, Xiaomi 17 Ultra и Honor Magic 8 Pro, если вы ищете аппарат с лучшими фотовозможностям на рынке.

По слухам, Apple готовит мощное обновление камер в iPhone 18 Pro. Главной "фишкой" должна стать основная камера с переменной диафрагмой, которая заметно улучшит качество снимков в условиях слабого освещения.

Меж тем Android-бренды готовят телефоны с фронтальной камерой 100 Мп и квадратным сенсором формата 1:1. Такая конструкция должна составить конкуренцию Apple Center Stage в iPhone.

Вас также могут заинтересовать новости: