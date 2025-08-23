В Кремле, вероятно, боятся, что встреча президентов может подорвать внутриполитическое оправдание Путиным войны в Украине.

В Кремле сигнализируют о том, что российский диктатор Владимир Путин не хочет проводить двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Так в Институте изучения войны (ISW) оценили последние заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Как известно, Лавров заявил, что кремлевский правитель встретится с президентом Украины, только "когда повестка дня для саммита будет готова", впрочем, сказал он, "эта повестка дня вообще не готова".

Аналитики отметили, что Кремль неоднократно использовал Лаврова для уточнения своей позиции, и его интервью американскому СМИ и на этот раз, вероятно, имеет целью прояснить эту позицию западной аудитории.

По мнению экспертов ISW, российское руководство, вероятно, считает, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского может подорвать внутриполитическое оправдание Путиным войны России в Украине. При этом они ссылаются на собеседников в Кремле российского оппозиционного издания "Верстка". Последнее 22 августа сообщило, что Путин и его советники боятся репутационных последствий в результате встречи с Зеленским.

"Источник, который работает с внутриполитическими проектами Кремля, заявил, что заявление помощника президента Кремля Юрия Ушакова от 18 августа о "повышении уровня" делегаций на переговорах "больше похоже на вежливый отказ" от предложенной встречи Путина и Зеленского", - говорится в материале.

Аналитики ISW считают, что Кремль пытается найти баланс между тем, чтобы удовлетворить внутреннюю аудиторию, которая готова принять только полную победу России, и предотвращением дальнейших санкций США, которые могут повлиять на способность России поддерживать свои военные усилия.

Как сообщал ранее УНИАН, Лавров сделал заявление о вероятной встрече Зеленского и Путина. Он сказал, что российский диктатор готов встретиться с президентом Украины, однако лишь тогда, когда будет готова соответствующая повестка дня, а пока что ее нет. Также министр намекнул, что именно Украина препятствует прогрессу на пути к мирному соглашению.

Накануне Трамп озвучил мысли о возможной встрече между Путиным и Зеленским. Однако в его заявлении не было определенного ответа относительно своей способности организовать этот саммит. "Знаете, это как масло и уксус, в каком-то смысле. Они не очень-то ладят по очевидным причинам. Но посмотрим. А потом посмотрим, придется ли мне там присутствовать. Я бы предпочел не присутствовать", - отметил президент США в комментарии журналистам.

Издание The New York Times оценивало шансы на встречу между лидерами как низкие, ведь Путин даже не произносит имени Зеленского. В частности, в Кремле считают, что украинский президент является нелегитимным лидером, а пропагандисты РФ даже называют его "клоуном".

