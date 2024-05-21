По словам президента, главная причина колебаний Запада - страх ядерной эскалации - была преувеличена.

НАТО может сбивать российские ракеты, летящие над Украиной без самолетов, которые пересекают украинское воздушное пространство. Об этом в интервью The New York Times сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, это будет чисто оборонительная тактика и не создаст риска прямого боя с российскими войсками.

"Поэтому мой вопрос: в чем проблема? Почему мы не можем их сбить? Это защита? Да. Это нападение на Россию? Вы сбиваете российские самолеты и убиваете российских пилотов? Нет. Так в чем проблема привлечения стран НАТО в войну? Такого вопроса нет. Сбивайте то, что в небе над Украиной. И дайте нам оружие для использования против российских войск на границах", - отметил Зеленский. Видео дня

Он также призвал Альянс обеспечить больше истребителей F-16, а также систем ПВО Patriot для Украины. По прогнозам главы государства, соответствующее решение может быть принято, когда лидеры НАТО соберутся на саммит в Вашингтоне в июле.

"Можем получить семь? ... Вы считаете, что это много для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне? Для страны, которая сегодня борется за свободу и демократию во всем мире?" - спросил Зеленский.

По его мнению, главная причина колебаний Запада - страх ядерной эскалации - была преувеличена, поскольку правитель России Владимир Путин воздержался бы от использования ядерного оружия из чувства самосохранения.

"Он может быть иррациональным, но он любит собственную жизнь", - добавил Зеленский.

Помощь Запада Украине - последние новости

США могут скоро объявить о новом пакете помощи для Украины. По данным Politico, это может произойти уже до конца этой недели.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин накануне во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины сообщил, что Украина в ближайшее время будет получать обещанное оружие, при этом системы ПВО сейчас в приоритете.

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