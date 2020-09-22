Зеленский и Боррель также обсудили подготовку к 22-у саммиту Украина - ЕС, который состоится 1 октября в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе и ситуацию во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский поблагодарил представителя ЕС за визит несмотря на пандемию коронавируса.

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«Ключевое внимание во время встречи было уделено вопросам мирного урегулирования на востоке Украины и ситуации во временно оккупированном Крыму», - говорится в сообщении.

Высокий представитель ЕС был проинформирован о ситуацию с безопасностью на Донбассе и ходе выполнения договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в «нормандском формате».

Зеленский отметил, что во время поездки представителей ЕС на Донбасс, запланированной на этой неделе, европейские чиновники смогут воочию увидеть, как соблюдается режим тишины, в каких условиях несут службу украинские военные и т.п.

Президент подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС. Также поднимался вопрос о создании переговорной площадки для деоккупации Крымского полуострова.

«Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются, прежде всего, гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопросы украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в общем вопросы возвращения нашей оккупированной территории», - заявил глава государства.

Зеленский и Боррель также обсудили подготовку к 22-у саммиту Украина - Европейский Союз, который состоится 1 октября в Брюсселе. Президент выразил надежду, что совместное заявление, которое будет принято по результатам саммита, должным образом будет отражать уровень амбиций сторон по дальнейшему углублению стратегического партнерства и экономической интеграции между Украиной и ЕС.

Аннексия Россией Крыма: что известно

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

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Автор: Константин Гончаров