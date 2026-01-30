То же самое, что встречаться в Киеве: Зеленский ответил на предложение РФ приехать в Москву

Президент подчеркнул, что Украина хочет "конструктивно договориться о реальном окончании войны".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве невозможна. Об этом он сказал на встрече с журналистами, пишет Суспільне.

"Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же, как с Путиным встречаться в Киеве. Я могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно", - отметил президент Украины.

Он добавил, что Украина хочет "конструктивно договориться о реальном окончании войны" и о встрече, "которая может стать результативной".

"Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву", - пояснил Зеленский.

Также президент пояснил, что встреча на уровне лидеров должна решить вопросы, по которым переговорные группы не имеют мандата, в частности по территориям. Кроме того, он сказал, что оценивает состав российской делегации в Абу-Даби как "более высокий" по сравнению с предыдущими раундами.

Кремль предлагает Зеленскому приехать в Москву

Как сообщал ранее УНИАН, в Кремле допустили проведение переговоров между Зеленским и Путиным, но только в Москве.

"Мы пока говорим о Москве. Рассуждения о другом месте для переговоров неуместны", - сказал накануне журналистам пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Кроме того, он упрекнул Зеленского за то, что тот не отреагировал на повторное приглашение на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

