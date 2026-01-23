Зеленский отреагировал на планы РФ использовать замороженные активы для нужд Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский считает странными предложения российского диктатора Путина об использовании российских замороженных активов в США на сумму 5 млрд долларов для нужд Москвы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга.
В частности, президент Украины отреагировал на слова инициатора войны Владимира Путина о том, чтобы использовать российские замороженные активы в США объемом около 5 млрд долларов на восстановление России, в частности Курской области.
Как подчеркнул Зеленский, Украина намерена бороться, чтобы получить все замороженные российские активы.
"Безусловно, мы будем бороться, и это абсолютно справедливо, за использование всех замороженных российских активов. Потому что Россия является агрессором. Это признано всем миром. Они начали эту войну. Поэтому в этой ситуации мы восстанавливаемся после последствий агрессии России", - подчеркнул Зеленский.
При этом, как отметил глава государства, Украина неоднократно на встречах с американцами поднимала тему и тех российских 5 млрд долларов, которые заморожены в США.
"Мы говорили американцам и об этих 5 млрд неоднократно. Мы рассчитывали, чтобы их использовать для восстановления именно Украины, потому что пострадала Украина. А выглядит немного странно, Россия - сторона-агрессор, и она просит деньги, замороженные из-за их агрессии, для восстановления своей части", - сообщил Зеленский.
Он подчеркнул, что именно российские захватчики начали войну: "Они начали, как они называют - "СВО", хотя это война, они все это начали. Выглядит, честно говоря, как нонсенс. Странно выглядит".
Замороженные российские активы
Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин недавно предложил использовать деньги из замороженных в США российских активов на восстановление российских территорий, которые "пострадали в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной". Также эти замороженные средства инициатор войны предлагает использовать, чтобы оплатить приобретение Россией постоянного членства в "Совете мира" Дональда Трампа.
Ранее Зеленский подчеркнул, что Путину удалось сделать так, что Европа не решилась конфисковать российские замороженные активы и полностью использовать их для нужд защиты Украины.