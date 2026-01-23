Зеленский отреагировал на планы РФ использовать замороженные активы для нужд Москвы

Он подчеркнул, что, поскольку Россия начала войну, ее замороженные во всем мире активы должны быть направлены на восстановление Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает странными предложения российского диктатора Путина об использовании российских замороженных активов в США на сумму 5 млрд долларов для нужд Москвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга.

В частности, президент Украины отреагировал на слова инициатора войны Владимира Путина о том, чтобы использовать российские замороженные активы в США объемом около 5 млрд долларов на восстановление России, в частности Курской области.

Как подчеркнул Зеленский, Украина намерена бороться, чтобы получить все замороженные российские активы.

"Безусловно, мы будем бороться, и это абсолютно справедливо, за использование всех замороженных российских активов. Потому что Россия является агрессором. Это признано всем миром. Они начали эту войну. Поэтому в этой ситуации мы восстанавливаемся после последствий агрессии России", - подчеркнул Зеленский.

При этом, как отметил глава государства, Украина неоднократно на встречах с американцами поднимала тему и тех российских 5 млрд долларов, которые заморожены в США.

"Мы говорили американцам и об этих 5 млрд неоднократно. Мы рассчитывали, чтобы их использовать для восстановления именно Украины, потому что пострадала Украина. А выглядит немного странно, Россия - сторона-агрессор, и она просит деньги, замороженные из-за их агрессии, для восстановления своей части", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно российские захватчики начали войну: "Они начали, как они называют - "СВО", хотя это война, они все это начали. Выглядит, честно говоря, как нонсенс. Странно выглядит".

Замороженные российские активы

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин недавно предложил использовать деньги из замороженных в США российских активов на восстановление российских территорий, которые "пострадали в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной". Также эти замороженные средства инициатор войны предлагает использовать, чтобы оплатить приобретение Россией постоянного членства в "Совете мира" Дональда Трампа.

Ранее Зеленский подчеркнул, что Путину удалось сделать так, что Европа не решилась конфисковать российские замороженные активы и полностью использовать их для нужд защиты Украины.

