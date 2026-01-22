Путину удалось остановить Европу от конфискации активов РФ, – Зеленский

В частности, в ЕС решили заморозить на неопределенный срок российские активы, но не смогли их конфисковать.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что инициатору войны Владимиру Путину удалось добиться того, что Европа не решилась конфисковать российские замороженные активы и полностью использовать их для нужд защиты Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме.

"Это уже четвертый год самой большой войны в Европе после Второй мировой войны, и человек, который ее начал, не только свободен, но и до сих пор воюет за свои замороженные деньги в Европе. И знаете что – он имеет определенный успех. Это правда. Именно Путин тот, кто пытается решить, как российские замороженные активы должны быть использованы. Не те, кто имеют силу наказать его за эту войну", – подчеркнул Зеленский.

Хотя российские активы не были конфискованы, президент Украины благодарен, что Европейский Союз решил заморозить эти российские активы бессрочно.

"Но когда пришло время использовать все эти активы для защиты от российской агрессии – решение было заблокировано. Путину удалось это сделать, да. Удалось остановить Европу, к сожалению", - добавил Зеленский.

Конфискация активов РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, большинство обездвиженных средств российского Центрального банка на территории стран-членов Евросоюза хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. В то же время, Бельгия выступила против конфискации этих активов.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что полная конфискация государственных активов Российской Федерации, обездвиженных в пределах Европейского Союза, станет актом войны.

Ранее в Евросоюзе приняли решение о бессрочном замораживании российских активов.

Изначально предполагалось, что замороженные активы пойдут на утверждение многомиллиардного займа на нужды Украины. Но вместо этого в ЕС решили взять средства для займа на сумму 90 млрд евро из заимствований на рынках капитала, подкрепленных бюджетными запасами Евросоюза.

