Путин заявил, что Россия готова заплатить деньги за членство в 'Совете мира', но есть нюанс

Москва и Вашингтон обсуждают использование остальных замороженных в США российских средств для восстановления территорий, пострадавших в ходе развязанной им войны в Украине.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова направить 1 млрд долларов в "Совет мира" Дональда Трампа, чтобы закрепить за собой статус постоянного члена. Он предложил взять деньги из замороженных в США российских активов. Об этом он сказал во время совещания Совбеза.

"Уже сейчас, даже до решения нашего вопроса об участии в составе и самой работе Совета мира, учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира один миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов", - заявил российский лидер.

По его словам, Москва и Вашингтон обсуждают использование остальных замороженных в США российских средств для восстановления территорий, пострадавших в ходе развязанной им войны в Украине.

"Оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США", - сказал он.

Президент утверждает, что поручил МИД изучить предложение о "Совете мира", проконсультировать с партнерами, и после этого РФ даст ответ.

Путин также впервые прокомментировал возможность покупки Гренландии Соединенным Штатами. Сказал, что Вашингтон "потянет" эту сделку, если остров продадут по ценам, сопоставимым с Аляской - то есть за 200-250 млн долларов.

Он также заявил, что "Дания всегда относилась к Гренландии жестко, как к колонии". И еще отметил, что эта тема Москвы не касается.

"Совет мира" Трампа - детали

Ранее от участия в "Совете мира" отказались Британия, Швеция, Норвегия и Франция.

К настоящему моменту к "Совету мира" присоединились Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Марокко, Турция, Пакистан, Албания, Аргентина, Бахрейн, Косово, Парагвай, Индонезия, Азербайджан, Катар, Египет, Иордания, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Вьетнам и Венгрия.

Крупнейшие незападные страны, приглашенные в Совет - Китай, Индия и Бразилия, пока прямого согласия не дали. Таким образом, из 58 приглашенных к участию в Совете пока свое согласие дало меньшинство - 21 страны.

