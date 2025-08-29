Раз в пять лет правительство должно утверждать Государственную стратегию восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа", в котором дается определение понятию "рашизм".

Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта №13273 на сайте парламента. Отмечается, что закон был возвращен с подписью от президента Украины сегодня, 29 августа.

Этим законом, в частности устанавливается, что рашизм - это разновидность тоталитарной идеологии и практик, которые лежат в основе российского нацистского тоталитарного режима, сформированного в государстве-агрессоре, и основываются на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Среди прочего, законом определяются такие термины: "война за Независимость Украины", "преступления против Украинского народа" и "историческая антиукраинская пропаганда".

Кроме того, законом предусматривается, что Кабинет министров Украины раз в пять лет по представлению Украинского института национальной памяти утверждает Государственную стратегию восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа и План мероприятий по ее реализации.

Также законом, в частности устанавливается, что в случае, если юридическому лицу или объекту права собственности присвоено имя определенного лица, то изменение названия не допускается в течение 10 лет со дня такого наименования, кроме случая изменения названия в связи ссвязи с реорганизацией юридического лица или если имя (псевдоним) физического лица, название или дату исторического события, которое присвоено такому объекту права собственности, присвоено большему по размеру или значению объекту права собственности в том же населенном пункте.

Военные преступления России

Напомним, что в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Путина подозревают в незаконной депортации украинских детей.

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан уточнил, что ордер имеет пожизненный срок. Для военных преступлений, к которым относится депортация детей с оккупированных территорий, нет срока давности.

