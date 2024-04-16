Аргентина - один из мировых лидеров универсальной юрисдикции, там могут возбуждать дела по преступлениям, совершенным в других странах.

Гражданин Украины, который пережил ужасные пытки от рук российских оккупантов, обратился в суд Аргентины, чтобы наказать захватчиков. Это первый такой иск в этой стране, но очень важный.

Как сообщает Reuters, органы прокуратуры Украины сейчас перегружены большим количеством аналогичных дел, поэтому иск, о котором идет речь, - необычная попытка добиться наказания россиян за военные преступления.

Из публикуемых впервые материалов следует, что к пыткам причастны несколько человек, часть которых потерпевший знает по именам и фамилиям. Отмечается, что они незаконно задержали украинца и пытали его на "электрическом стуле" в середине-конце 2022 года.

Мужчина попросил Reuters не называть его имени из-за опасений за свою семью, которая все еще находится в оккупированной части Украины. Соответствующую юридическую жалобу он подал в Федеральный суд Буэнос-Айреса в понедельник, в документе фигурируют конкретные люди, которые его пытали.

"Меня задержали на работе. Затем меня пытали. Применяли электрошок. Было невероятно больно, поэтому я потерял сознание. Мне повезло, что я выжил. Многие люди все еще там", - рассказал он Reuters в Буэнос-Айресе перед подачей иска.

Reuters отмечает, что юридическая жалоба украинца содержит примерно 70 страниц. Документы показали журналистам, юристам и членам украинской неправительственной организации The Reckoning Project. Жалоба включает показания других людей, которые находились в той же застенке (вероятно, СИЗО). Эти обвинения подтверждают выводы экспертов Организации Объединенных Наций о систематической российской практике пыток в местах содержания под стражей.

В жалобе говорится, что к уху и пальцу мужчины были прикреплены провода, чтобы провести электрический ток через тело. Он и другие украинцы содержались в камерах площадью 10 квадратных метров, по 12-20 человек в каждом помещении.

Главный юрисконсульт по этому делу Ибрагим Олаби рассказал, что мужчину допрашивали и пытали примерно 20 дней. Затем его освободили без предъявления обвинений, и ему удалось сбежать на неоккупированную территорию Украины.

"Команда юристов этого человека попросила не раскрывать подробности в материалах дела, которые могли бы идентифицировать этого человека, точное место и время описанных событий, а также личности описанных преступников, сославшись на опасения за безопасность этого человека и честность судебного разбирательства", - пишет издание.

Теперь аргентинский суд должен решить, "возьмется ли за дело", что потенциально может длиться несколько месяцев. К этому времени заявление потерпевшего не будет обнародовано.

Почему этот иск имеет большое значение

Если аргентинская прокуратура примет жалобу, это будет первое дело о военных преступлениях России в Украине, возбужденное за пределами Европы и США.

"Сегодняшнее исковое заявление является важным историческим шагом. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь аргентинской судебной системе в ее стремлении к истине и справедливости", - заявил руководитель отдела по военным преступлениям Генеральной прокуратуры Украины Юрий Белоусов.

Он сказал, что использование универсальной юрисдикции имеет решающее значение для Украины, учитывая большое количество дел, связанных с вероятными военными преступлениями, которые создали "беспрецедентный вызов для нашей системы правосудия". По словам Белоусова, прокуратура Украины зарегистрировала более 126 000 дел о военных преступлениях с момента вторжения России - с конца февраля 2022 года.

Как объясняет Reuters, после знаковых судебных процессов над лидерами бывшей военной хунты в 1980-х и в начале 2000-х годов Аргентина стала одним из мировых лидеров универсальной юрисдикции. Применяя этот принцип, там могут возбуждать дела о преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных в других странах, даже если жертвы и преступники не имеют никакой связи с Аргентиной.

Эксперт по международному праву из Утрехтского университета Ива Вукусич отмечает, что универсальная юрисдикция "сигнализирует" преступникам: преступления стоят дорого, и они больше никогда не смогут свободно путешествовать. Не смогут пересечь границу, не спрашивая: "Что произойдет с другой стороны?"

В прошлом году комиссия ООН по расследованию установила, что применение Россией пыток в районах, находящихся под ее контролем, имело широкомасштабный и систематический характер. Эксперты установили, что пытки применялись преимущественно в следственных изоляторах, находящихся под управлением оккупантов.

В публикации сказано, что Аргентина ранее брала на себя дела из Испании, Йемена и Мьянмы. Аргентинские прокуроры выдали ордера на арест, хотя они имеют мало шансов на помощь, если местные органы власти откажутся сотрудничать.

"ТСН" обнародовала видеозапись, на которой указанный украинец рассказывает об ужасах, которые ему пришлось пережить. Мужчина говорит, что своим иском хочет вдохновить других пострадавших от пыток, в том числе тех, кто еще в плену.

Соучредитель The Reckoning Project Наталья Гуменюк объяснила, что Аргентина выбрана потому, что это, во-первых, юридически возможно. Во-вторых, эта страна имеет опыт именно расследования дел, которые касались пыток, в частности, электротоком.

"Сам факт открытия дела показывает, что преступление не имеет границ. Особенно, такое преступление как пытки.

Как сообщал УНИАН, правозащитная организация Human Rights Watch оценила число погибших во время боев в Мариуполе мирных жителей минимум в 8 тысяч человек. Детально задокументировано 14 нападений российских оккупантов, в результате которых было повреждено или разрушено 18 зданий, в результате чего погибли и получили ранения гражданские лица.

К ним относятся нападения, в результате которых пострадали две больницы, Городской драматический театр, склад продуктов питания, пункт раздачи гуманитарной помощи, супермаркет и жилые дома. При этом общее число погибших может быть значительно выше: в некоторых могилах - несколько тел, а некоторые останки, скорее всего, были захоронены под руинами. Некоторые родственники пропавших без вести до сих пор ищут своих близких.

Тысячи людей получили ранения, многие из которых потеряли конечности, зрение, слух или память, в том числе в результате черепно-мозговых травм, вызванных взрывами.

Вас также могут заинтересовать новости: