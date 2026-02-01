Украине - ждать: в Италии сказали, кого примут в ЕС раньше

Украина не первая в очереди на вступление в Европейский союз.

Италия поддерживает идею вступления Украины в ЕС, но первыми в очереди стоят балканские страны. Об этом в интервью Corriere della Sera рассказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Мы поддерживаем вступление Украины, но сначала есть Балканы, перед которыми у нас есть обязательства и которые для нас являются приоритетом. (...) Мы поможем Украине, которая должна пройти определенный путь", - заявил он в ответ на вопрос об идее ускоренного вступления Украины, которая обсуждается в последнее время.

Таяни не уточнил, какие именно страны стоят перед Украиной, но упомянул, что 1 апреля посетит Белград, "чтобы продемонстрировать внимание к Сербии".

Стоит заметить, что сейчас на разных этапах пути к членству в ЕС находятся все шесть балканских стран, которые еще не успели присоединиться к блоку. В частности, Черногория и Сербия имеют статус кандидатов и ведут переговоры о вступлении; Албания и Северная Македония также являются кандидатами, с которыми переговоры официально открыты. Босния и Герцеговина получила статус кандидата, но еще не начала переговоры, тогда как частично признанное государство Косово подало заявку и считается потенциальным кандидатом.

Перспектива вступления Украины в ЕС

Как писал УНИАН, по данным западных СМИ, Европейская комиссия разрабатывает новую двухступенчатую модель вступления Украины в ЕС, которая должна позволить значительно ускорить членство за счет первого этапа с ограниченными полномочиями (например, без права голоса на ключевых встречах), а также поэтапного доступа к частям единого рынка после достижения определенных условий.

Однако такое предложение вызвало существенное сопротивление среди некоторых государств-членов ЕС, которые опасаются, что это подрывает существующие правила расширения, создаст "двухуровневую систему" и негативно повлияет на стабильность союза, и резко противостоят ее внедрению.

