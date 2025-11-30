Пара вместе уже 11 лет.

Известные украинские актеры Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк отметили годовщину своих отношений и заинтриговали планами относительно второй свадьбы. Звездная пара вместе уже 11 лет.

Екатерина опубликовала трогательное сообщение в Instagram, признавшись в любви своему мужу и поблагодарив его за прожитые годы вместе:

"У нас с Валентином сегодня годовщина начала романтических отношений - 11 лет вместе. Не верится, что такая цифра. Я люблю тебя очень сильно. Благодарна Богу за этот брак и за каждую проведенную секунду вместе".

Вместе с тем, Тышкевич поделилась, что они с Томусяком размышляют над еще одной свадьбой, а именно Ведической - это традиционный индуистский брачный обряд, имеющий целью объединить двух людей на духовном уровне.

"Мечтаю сыграть теперь нашу Ведическую свадьбу (Vivàha), чтобы духовная традиция и главное наш Садгуру, засвидетельствовали этот союз и сочетание двух душ. Тогда будем праздновать целых три важные даты - день начала отношений 29 ноября, годовщину брака 7 февраля и Виваха (духовная свадьба) - пока день Х. Ох, что те женщины не придумают, чтобы получить еще больше подарков..." - рассказала актриса.

К слову, недавно Екатерина Тышкевич отметила свой 31-й день рождения в компании семьи и Ольги Сумской.

