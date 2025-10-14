По словам белорусского лидера, президент США не спешит передавать Украине такие ракеты.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил американского лидера Дональда Трампа о том, что передача США Украине дозвуковых крылатых ракет "Томагавк" будет означать "ядерную войну", передает The Independent.

""Томагавки" не решат проблему. Они приведут к эскалации ситуации до ядерной войны. Возможно, Дональд Трамп понимает это лучше любого, поскольку он не спешит передавать это смертоносное оружие для глубоких ударов по российской территории, на что рассчитывает президент Зеленский", - отметил белорусский лидер.

В издании напомнили, что Беларусь размещает российское тактическое ядерное оружие с марта 2023 года, а в сентябре 2024 года страны провели совместные военные учения, чтобы подготовиться к возможному использованию этого вооружения.

После этих учений Лукашенко предупредил США и НАТО, что Беларусь и РФ применят ядерное оружие, если на них нападут.

"Таким образом, Россия применит весь свой арсенал. А это означает Третью мировую войну. Но Запад тоже этого не хочет. Они к этому не готовы. Мы четко дали понять, что нашей красной линией являются наши национальные границы. Если они их пересекут, наша реакция будет немедленной. Мы готовимся к этому. Я честен и открыт в этом вопросе", - сказал он тогда.

Реакция РФ на возможные поставки Украине ракет "Томагавк"

Недавно президент США заявил, что может передать Украине американские ракеты "Томагавк", если Россия продолжит войну.

На это истерично ответил заместитель секретаря российского Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, поставки этих ракет могут кончиться плохо для всех.

"Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное применение "Томагавков" от обычного в полете невозможно. Пуск их будет осуществлять не "бандеровский Киев", а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Именно так!" - написал он возмущенно в своем Telegram-канале.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков ответил угрозами после заявления Трампа о "Томагавках". Он отметил, что запуск "Томагавков" требует участия специалистов США, "поэтому поставка этих ракет Киеву действительно может плохо закончиться".

