/ фото instagram.com/olenamozgova1

Известный украинский продюсер Елена Мозговая показала, как готовится к рождественским праздникам. В частности, она засветила младшую дочь в праздничном образе.

Продюсер выложила новую фотографию Instagram со своей дочкой Соломией. Как оказалось, семья уже активно готовится к праздникам, которые уже не за горами.

По словам Елены, украшение дома рождественским декором помогает хоть немного отвлечься от жестокой реальности с постоянными обстрелами и отключениями света.

"Мы начали подготовку, потому что хочется счастья, радости, чуда... особенно после такой ночи и утра (имеется в виду ночной обстрел Киева 29 ноября - УНИАН)", - поделилась она.

Также Мозговая показала, как дочь Соломия помогала ей с декорациями. Девочка настолько была погружена в процесс, что уже подготовила себе праздничный костюм.

Соломия примерила обруч со шляпкой эльфа и зеленую мишуру. Девочка очаровала комментаторов своей искренностью. Она совсем не скрывала своей усталости после тяжелой ночи.

/ фото instagram.com/olenamozgova1

Отвечая на комментарии, Мозговая добавила, что действительно сложно было подбодрить дочь, но все же ей это немного удалось:

"В процессе как-то и улыбка пришла к Соле, но как это все сложно... как те дети должны делать себе праздник там, где его нет..."

К слову, недавно Елена Мозговая вместе с 10-летней дочерью побывала на отдыхе за границей и показала совместные фото.

