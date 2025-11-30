Девочка уже выбрала для себя праздничный наряд.

Известный украинский продюсер Елена Мозговая показала, как готовится к рождественским праздникам. В частности, она засветила младшую дочь в праздничном образе.

Продюсер выложила новую фотографию Instagram со своей дочкой Соломией. Как оказалось, семья уже активно готовится к праздникам, которые уже не за горами.

По словам Елены, украшение дома рождественским декором помогает хоть немного отвлечься от жестокой реальности с постоянными обстрелами и отключениями света.

"Мы начали подготовку, потому что хочется счастья, радости, чуда... особенно после такой ночи и утра (имеется в виду ночной обстрел Киева 29 ноября - УНИАН)", - поделилась она.

Также Мозговая показала, как дочь Соломия помогала ей с декорациями. Девочка настолько была погружена в процесс, что уже подготовила себе праздничный костюм.

Соломия примерила обруч со шляпкой эльфа и зеленую мишуру. Девочка очаровала комментаторов своей искренностью. Она совсем не скрывала своей усталости после тяжелой ночи.

Отвечая на комментарии, Мозговая добавила, что действительно сложно было подбодрить дочь, но все же ей это немного удалось:

"В процессе как-то и улыбка пришла к Соле, но как это все сложно... как те дети должны делать себе праздник там, где его нет..."

К слову, недавно Елена Мозговая вместе с 10-летней дочерью побывала на отдыхе за границей и показала совместные фото.

