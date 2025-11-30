Наталья Корецкая также рассказала об изменениях в личной жизни экс-коллеги.

Украинская актриса, звезда сериалов "Великі Вуйки" и "Останній москаль" Наталья Корецкая, которая ранее эмоционально высказалась о работе с россиянами до войны, вспомнила о предательнице Галине Безрук.

Не секрет, что актрисы вместе работали до полномасштабного вторжения и хорошо общались.

"Мы знали и ее, и ее мужа, российского актера Артема Алексеева - вместе работали. Они познакомились в Украине, играли в одном проекте главные роли влюбленной пары, а потом влюбились в реальной жизни. Мне кажется, что даже в самом начале Артем писал моему мужу что-то вроде "Держитесь", но не более того", - рассказала Наталья в интервью OBOZ.UA.

Она также добавила, что не понимает позицию Галины, которая сейчас живет в РФ и якобы боится, что муж не даст вывезти ребенка из страны-агрессора.

"С мужем она уже развелась, они не живут вместе. Что касается ее позиции - каждый человек делает свой выбор. Иногда люди выбирают то, где им теплее... Она просто сделала такой выбор", - отметила Корецкая.

Что известно о Галине Безрук

Актриса получила известность после выхода сериалов "Останній москаль", "Будиночок на щастя" и "Слуга народа". С началом полномасштабного вторжения Галина осталась жить в РФ и заявила, что выбирает семью, а не родную страну.

Напомним, ранее Виталина Библив высказалась о предательнице Безрук и ответила, общается ли с ней во время войны.

