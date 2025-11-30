Барро предупредил, что если Кремль не согласится на мирный план, то будет вынужден готовиться к новым санкциям Евросоюза.

Наступление мира в Украине возможно при условии, если российский диктатор Владимир Путин откажется от идеи возродить советскую "империю".

Такое мнение сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью La Tribune Dimanche.

"Мы рады приветствовать президента Украины Владимира Зеленского 1 декабря в Париже для переговоров. Мир достижим, при условии, что Путин откажется от своей тщетной надежды на восстановление советской империи, начиная с покорения Украины. Украина принадлежит украинцам и только им", – утвердительно заявил французский министр.

Он считает, что у Путина есть причины серьезно относиться к мирному документу, который Украина и союзники доработали на переговорах в Женеве. В частности, он отметил, что путинская армия не может добиться успехов на поле боя, несмотря на пропагандистские заявления.

Также Барро предупредил, что если российские власти не согласятся на мирный план и прекращение войны против Украины, то будут вынуждены готовиться к новым санкциям Евросоюза.

"Мирный план" Трампа для Украины

Составленный при участии россиян "мирный план" вызвал бурную реакцию у европейцев. Они не стали подбирать дипломатические выражения и сказали, что это не план а список желаний Путина, а автору этого сплана спецпредставителю президента США Дональда Трама Стиву Уиткоффу посоветовали обратиться к психиатру.

Украинские власти были более осторожны и заявили, что готовы работать с документом. Так, на этой неделе украинская и американская делегации провели первые консультации относительно этого "мирного плана".

