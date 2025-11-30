В атмосфере появится больше простора и света, и станет легче дышать.

Для трех знаков Зодиака заканчивается длительный этап напряжения. Наступает точка, в которой мы понимаем, что предел достигнут, и сами прекращаем ту борьбу, которая тянулась слишком долго, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Оппозиция Урана и Венеры 30 ноября даст этим трем знакам возможность твердо сказать "нет". Страх последствий исчезает. Усталость от происходящего побуждает выбирать себя и свои границы.

Для этих знаков зодиака груз, который давил на них, начинает снижаться. Что-то разрешается. Что-то отпускает. Пространство очищается, и приходит долгожданное ощущение облегчения.

Дева

Оппозиция Венеры и Урана освобождает вас, Дева, от внутреннего напряжения, которое держалось слишком долго. Вопрос, о котором вы размышляли бесконечно, наконец получает ясность, и давление ослабевает. Вы поймете, что нарушало ваш внутренний баланс, и почему это больше не влияет на вас так сильно.

30 ноября вы выбираетесь из замкнутого круга собственных мыслей. Решение становится очевидным, а прежняя борьба теряет силу. Вы осознаете, что тащили на себе лишнее, и облегчение приходит сразу.

Этот день возвращает вам естественное равновесие. Дева, вы заслужили это. Самое трудное остаётся позади. Впереди больше спокойствия и доброты к себе.

Скорпион

Оппозиция Венеры и Урана поможет вам, Скорпион, выйти из тяжелого эмоционального состояния. Появится сильное внутреннее стремление выбраться наружу и вернуть контроль над своей энергией. То, что произойдет 30 ноября, действительно поможет вам выбраться из этого затяжного состояния.

То, что раньше казалось туманным, наконец прояснится. Вы увидите, где пытались удержать то, что не должно было удерживаться. Это понимание приносит свободу, и освобождение приходит из самой глубины.

Правда проявится, и пусть она немного тяжела, но именно она даст возможность двигаться дальше. Теперь вы знаете, что нужно отпустить, и делаете это. В этот день вы возвращаете себе силу.

Козерог

Оппозиция Венеры и Урана завершает для вас, Козерог, период разочарований, который изматывал вас слишком долго. Хотя подобные ситуации вам знакомы, теперь у вас достаточно внутренней решимости, чтобы взять все в свои руки.

30 ноября вы перестаете бороться с тем, что давно вымотало. Упрямая ситуация наконец дает слабину и отпускает вас. Давление снижается, и приходит чувство освобождения, которое давно должно было случиться.

Этот день приносит обновление и ясность. Тяжесть, которая долго находилась рядом, начинает исчезать, потому что вы сами выбираете от нее уйти. Когда вы так решаете, проблемы теряют власть.

