Запорожская АЭС остается без питания уже более двух недель - 16 дней. К счастью, все шесть реакторов станции - в состоянии так называемого холодного останова. Но самая большая драма вокруг ЗАЭС сейчас не столько техническая, сколько информационная. И происходит она с целью россиян перезапустить ЗАЭС к "своим" (на самом деле, нагло оккупированным украинским) электролиниям. Так Россия пытается окончательно легализовать в глазах мира кражу крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Итак, россияне в информационном поле ежедневно нагнетают. Мол, потерю питания на ЗАЭС вызвали украинские обстрелы (это, конечно, неправда). Итак, чтобы "спасти" станцию, вроде бы нужно воплотить один из самых вероятных сценариев - "героически" подключить украденную украинскую АЭС к себе.

В то же время, следует принимать во внимание, например, информацию Greenpeace Украина: 1 октября организация обнародовала спутниковые снимки и на них нет никаких признаков повреждений электролинии, которая питала ЗАЭС от Украины.

То есть, россияне врут (что, в принципе, не удивительно).

Но дальше - больше. Активисты Greenpeace обнаружили в документах МАГАТЭ информацию, которая объясняет, почему десятая потеря питания ЗАЭС - это искусственный сценарий РФ, придуманный для перезапуска реакторов с подключением к "российским" электролиниям.

Еще в начале июня 2025 года правительство РФ сообщило МАГАТЭ, что у них есть план подключения ЗАЭС к сети под контролем России в случае потери питания от украинской линии. В Вербальной ноте Постоянного представительства Российской Федерации (INFCIRC 1295), которую нашли ядерные специалисты Greenpeace Шон Берни и Ян Ванде Путте, указано: "В случае полной потери энергопитания разработана "Процедура подачи напряжения на собственные нужды ЗАЭС из единой энергосистемы России в условиях отключения высоковольтной линии 750 кВ "ЗАЭС - Днепровская" и линии 330 кВ "Л-243 - Ферросплавная-1"".

И здесь интересно, что активное строительство новых линий (более 200 км) на оккупированных Россией территориях (к западу от Бердянска в Запорожской области и к северо-западу от Мариуполя в Донецкой области) параллельно велось еще с декабря 2024 года. Но их МАГАТЭ и лично глава организации господин Рафаэль Гросси предпочитали не замечать. Даже после того, как информация об этой высоковольтной линии, которую Россия строит для подключения ЗАЭС к своей сети стала публичной, Гросси заявил: "Есть некоторые участки, где проводилась определенная работа, но у нас нет никаких доказательств того, что это часть согласованного плана подключения электростанции в том или ином смысле".

Неудивительно, что России, чтобы воплотить свои планы в жизнь, осталось только вызвать искусственную потерю питания на Запорожской АЭС и обвинить в обстрелах Силы обороны Украины. "Блестящая" идея спецоперации, которая в конце сентября была воплощена российскими оккупантами...

Таким образом, потеря питания на Запорожской атомной электростанции - это, фактически, фейк россиян для окончательной кражи станции.

И сейчас они будут делать все, чтобы как можно скорее прибрать питание ЗАЭС в свои руки.

Что дальше? Стоит ли ожидать усиления давления на оккупантов от главы МАГАТЭ, который в разгар нового большого кризиса на ЗАЭС находился 25 сентября на атомном форуме в Москве и публично ручкался с кровавым диктатором Владимиром Путиным? Вопрос риторический.

В то же время давление на МАГАТЭ все равно следует продолжать. Ведь, несмотря на то, что организация всячески переводит кризис на ЗАЭС в личные политические разборки РФ и Украины (мол, восстановление питания на станции - это вопрос политической воли, а не того, что Россия атаковала и захватила атомную электростанцию), тот факт, что российская оккупация продолжается и россияне находятся на этом стратегическом ядерном объекте - катастрофическая угроза не только для Украины. Обезьяны с ядерной гранатой во главе с "Росатомом" должны быть закенселены и на уровне дипломатии, и на уровне бизнеса - на всех уровнях!

Дарья Рогачук, коммуникационный менеджер Greenpeace Украина