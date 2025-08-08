Визит спецпосланника США в Москву был сигналом, что Трамп серьезен в отношении решения о введении новых санкций.

После изменения риторики президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине, появился определенный оптимизм относительно возможного перемирия, сообщили проинформированные источники РБК-Украина.

По мнению источников издания, Москва до последнего не верила, что президент США всерьез говорил о санкциях. Отчасти, это связано с тем, что Трамп неоднократно называл разные сроки, что усиливало скепсис россиян относительно серьезности его намерений.

Указывается, что по этой причине главной задачей спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москве было убедить кремлевского диктатора Владимира Путина в серьезности намерений США.

Как утверждают источники, еще 5 августа визит Уиткоффа в Кремль оставался под вопросом, поскольку Путин не подтверждал, что встреча состоится.

Однако, уже 6 августа Уиткофф и Путин все же пообщались, хотя детали разговора не разглашались. Президент США Дональд Трамп лишь рассказал, что встреча была "продуктивной".

"После встречи с Виткоффом они действительно оказались перед дилеммой и ищут какое-то решение. Прежде всего по территориальному вопросу - от каких территорий они могут отказаться, где уступить. Российский Совбез после этой встречи заседал шесть часов. Сегодня (7 августа, - прим. ред.) - еще пять часов", - рассказал один из информированных источников.

Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предположил, что 50-дневный дедлайн, объявленный Трампом, а впоследствии решение о его сокращении до 10-12 дней, были определенной стратегией.

"Они должны, с одной стороны, дать сигнал Путину, что мы постепенно повышаем температуру в твоем котле, и как бы ты этого не хотел, мы все равно будем продолжать ее повышать, если ты не пойдешь навстречу", - сказал Вениславский.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и заявил, что Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром. Украинский лидер заявил, что война сейчас в Европе, ведь Украина - неотъемлемая часть Европы. Зеленский добавил, что Украина не боится встреч и ожидает такого подхода от российской стороны.

Также мы писали, что осведомленные источники сообщили, что президент США сообщил европейским лидерам о готовности кремлевского диктатора к мирным переговорам при условии, что они будут предусматривать вопрос "обмена территориями".Также якобы Трамп сообщил, что существует "очень хороший шанс" встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшее время.

