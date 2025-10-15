Вероятность этого значительно выше, чем то "мирное" соглашение, которого он достиг между Израилем и ХАМАС.

Добиться мира между Украиной и РФ Дональду Трампу будет проще, чем между Израилем и Палестиной, которые с перерывами воюют уже почти 80 лет. Об этом в авторской статье для The Telegraph пишет международный обозреватель, эксперт по ближневосточным делам Кон Кофлин.

Журналист отмечает, что в эти дни Дональд Трамп полон эйфории, потому что уверен, что достигнутые при его содействии договоренности между Израилем и ХАМАС положат окончательный конец конфликту, который тянется уже много десятков лет. Здесь Трамп, конечно, ошибается, и есть признаки, что мирное соглашение на Ближнем Востоке уже начало разваливаться, пишет Кофлин.

По мнению обозревателя, правда заключается в том, что добиться устойчивого мира между украинцами и россиянами будет легче, чем между евреями и палестинцами. И Украина имеет шанс воспользоваться нынешней самоуверенностью Трампа, чтобы он дожал Россию и посадил ее за стол переговоров.

В этом контексте Кофлин выделяет предоставление Украине американских ракет "Томагавк", способных поражать цели глубоко внутри российской территории, а также повышение тарифов для таких стран, как Индия и Китай, за покупку российской нефти.

"Существует реальная возможность того, что, если США и их союзники окажут достаточное давление на Путина, будет достигнуто надлежащее длительное прекращение огня", - пишет обозреватель.

Он отмечает, что в Секторе Газа отсутствует единое и эффективное палестинское руководство, способное придерживаться достигнутых договоренностей. Зато в лице Путина Трамп имеет того, кто наделен властью и полномочиями, чтобы обеспечить выполнение и соблюдение любого достигнутого соглашения.

"Россияне полностью осознают сложности международной дипломатии и ценность заключения сложных компромиссов для достижения более широкой цели", - пишет обозреватель.

Кофлин убежден, что Трамп вполне способен заставить Путина отказаться от планов на полное покорение Украины и прекратить войну на текущих позициях. Даже такое болезненное для обеих сторон перемирие, по мнению обозревателя, было бы значительно более убедительным достижением чем тот "вечный мир", которого Трамп достиг в Секторе Газа.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, аналитики считают, что после провала летнего российского наступления на фронте Владимир Путин может быть более склонным к заключению хотя бы временного мирного соглашения. Это наступление рассматривалось как последняя попытка достичь значительного прорыва, но снова Россия не получила ничего важного.

Аналитики считают, что в условиях ухудшения экономической и социальной ситуации внутри России, на фоне ссоры с Трампом, высоких потерь на фронте и очевидной неспособности победить Украину военным путем Путин может согласиться на компромисс.

