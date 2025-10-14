"Новый Ближний Восток" потребует жертв, на которые Израиль и Палестина не готовы пойти.

Понедельник стал историческим днем на Ближнем Востоке: ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников всего через несколько дней после того, как Израиль прекратил свое наступление в секторе Газа.

Заключив это соглашение, президент США Дональд Трамп заслужил бурные аплодисменты в израильском парламенте. Даже видные демократы признают заслуги Трампа — и совершенно справедливо, заявляет старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут в своем материале для The Washington Post. Однако он задается вопросом — действительно ли это "исторический рассвет нового Ближнего Востока", как заявил Трамп в Кнессете (парламенте Израиля).

"Или это всего лишь очередное перемирие в арабо-еврейском конфликте, который длится уже более ста лет? К сожалению, все признаки указывают на то, что мир, которого с опозданием добилась Газа после двух лет жестоких боев, начавшихся с варварской атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, вряд ли будет окончательным", - подчеркнул Бут.

По его словам, чтобы превратить это перемирие в устойчивый мир, потребуются жертвы, на которые не готов ни премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, ни лидер ХАМАС Халиль аль-Хайя. Американский дипломат Мартин Индик перед своей смертью заявил, что конец войны открыл бы возможность возродить давно замороженное решение о двух государствах.

Однако, хотя мирный план Трампа "немного приоткрывает дверь к палестинской государственности" — в нем говорится о создании условий "для достоверного пути к палестинскому самоопределению и государственности". А Израиль и ХАМАС намерены эту дверь захлопнуть, считает Бут.

Эксперт отметил, что первым условием для продвижения к прочному миру должно стать разоружение ХАМАС — пункт 13 из 20 пунктов мирного плана Трампа, предусматривающий "демилитаризацию Газы". Однако вместо того чтобы сложить оружие, ХАМАС вновь проявил себя, установив контроль над частями сектора Газа, которые больше не оккупированы Израилем.

ХАМАС установил блокпосты, вступает в перестрелки с соперниками и жестоко избивает палестинцев, которых подозревает в сотрудничестве с Израилем. И хоть ХАМАС "не сможет восстановить Газу или эффективно управлять ею", он может контролировать повседневную жизнь, убивая, пытая и запугивая своих противников.

"Несмотря на тяжелые потери, понесенные во время войны — включая большинство лидеров и опытных бойцов — численность ХАМАС в Газе, по оценкам, по-прежнему составляет около 15 000 человек. Это создает серьезные препятствия для реализации остальной части мирного плана Трампа, который предусматривает развертывание Международных сил стабилизации для поддержания мира и создание "технократического, аполитичного палестинского комитета" для управления территорией", - пишет автор.

По его словам, ни то, ни другое невозможно, пока ХАМАС остается доминирующей вооруженной силой в частях Газы, не контролируемых Израилем. Арабские страны не отправят миротворцев, если им придется воевать с ХАМАС, а Израиль и США не позволят направлять средства на восстановление, если ХАМАС снова будет их присваивать, как делал раньше.

Египет, Турция и Катар добились впечатляющих результатов, заставив ХАМАС принять перемирие и соглашение об освобождении заложников, но смогут ли они убедить группировку отказаться от оружия? Если нет, Газа, скорее всего, никогда не реализует грандиозное видение Трампа о ее экономическом возрождении, считает Бут. Палестинцы в таком случае упустят шанс на процветание — и в конечном итоге на государственность.

В свою очередь, Нетаньяху тоже решительно настроен заблокировать решение о двух государствах, заявив месяц назад, что Палестинское государство создано не будет. Пока шла война, его правительство делало все, кроме формальной аннексии, чтобы расширить контроль Израиля над Западным берегом — и, возможно, пошло бы на аннексию, если бы Трамп этого не запретил, отметил эксперт.

Последние действия Израиля включают строительство новых жилых кварталов по всему Западному берегу, ввод израильских войск в три крупных палестинских лагеря беженцев и бездействие в ответ на насилие со стороны израильских поселенцев, которые изгнали около 3 000 палестинцев со своих земель.

Если эти шаги не будут отменены, они фактически исключат возможность создания палестинского государства. Более того, хотя мирный план Трампа предусматривает, что обновленная Палестинская администрация со временем возьмет под управление Газу, правительство Нетаньяху фактически "душит" ее, блокируя налоговые поступления и подрывая ее всеми возможными способами.

"Не менее обескураживает для сторонников решения о двух государствах и то, как Израиль воспользовался правом вето при выборе палестинских заключенных, подлежащих освобождению в рамках мирного соглашения по Газе. Израиль освободил почти 250 палестинцев, осужденных за террористические нападения, совершенные десятилетия назад", - пишет Бут.

Однако в этом списке заметно отсутствует Маруан Баргути — лидер светской националистической партии ФАТХ, приговоренный в 2004 году к пяти пожизненным срокам за участие в планировании атак против Израиля во время второй интифады.

Считается, что Баргути — самый популярный палестинский лидер и тот, кто, вероятно, способен реализовать идею двух государств. Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер выступал за освобождение Баргути, а бывший глава Шин Бет Ами Аялон заявил: "Маруан — единственный палестинский лидер, который может быть избран и возглавить объединенное и легитимное палестинское руководство на пути к взаимно согласованному разделению с Израилем".

Но, похоже, правительство Нетаньяху отказалось освободить Баргути именно потому, что хочет заблокировать решение о двух государствах. ХАМАС — тоже, отметил автор. В данном случае и израильтяне, и палестинцы, похоже, снова упустят исторический шанс превратить с таким трудом достигнутое перемирие в прочный мир.

Ранее УНИАН сообщал, что Уиткофф и зять Трампа лично убедили лидеров ХАМАС согласиться на мирное соглашение. Отмечается, что одним из препятствий для заключения соглашения было опасение лидеров ХАМАС, что Израиль после освобождения заложников возобновит войну.

The Wall Street Journal пишет, что победа в Газе дала Трампу важную подсказку для завершения войны в Украине. Если президент США и может извлечь какой-либо урок из произошедшего, то он сводится к одному слову: давление.

