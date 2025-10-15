Летнее наступление на фронте задумывалось как последняя решительная попытка прорвать украинскую оборону, но и здесь снова неудача.

Российский диктатор Владимир Путин теряет контроль над событиями вокруг российско-украинской войны. Он, вероятно, попытается протащить некую форму временного перемирия на выгодных для России условиях, чтобы стабилизировать ситуацию и затем возобновить агрессию, когда позволят обстоятельства. Об этом говорится в публикации на сайте вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA).

Автор публикации, имя которого не раскрывается, чтобы уберечь его от политических преследований, утверждает, что среди российских оппозиционеров царит ожидание близкой паузы в войне. По их мнению, летнее наступление РФ на фронте было последней решающей попыткой Кремля достичь стратегического успеха. Его неудача может заставить Путина пойти на прекращение огня в ближайшее время.

О том, что у Кремля были большие надежды на летнее наступление, свидетельствуют и слова пленных российских офицеров. Они говорят, что наступление должно было быть "последним толчком" к победе в войне.

Автор публикации отмечает, что Путин надеялся удержать войну против Украины в формате "специальной военной операции", которая ведется "экспедиционными силами" за пределами России и не сказывается ни на общей ситуации в экономике, ни на повседневной жизни рядовых россиян. Однако ситуация вышла из-под контроля Кремля и продолжает ухудшаться.

Никакого перелома в войне так и не произошло. Россия имеет ограниченные продвижения, ее потери огромны, а опросы в самой России свидетельствуют, что каждый третий россиянин так или иначе значительно пострадал от войны. К этому в последние месяцы добавились интенсивные украинские удары по российским НПЗ, что тоже добавляет экономических и социальных проблем Кремлю.

"Хотя нынешний уровень репрессий и покорность большинства россиян делают революцию очень маловероятной, Кремль опасается даже скрытого недовольства, если население будет слишком внезапно втянуто в войну, не успев адаптироваться к изменениям в своей повседневной жизни", - говорится в публикации.

Как отмечает автор статьи, проблемой для Путина стала и позиция президента США Дональда Трампа. Он так и не стал союзником Кремля, зато начал наращивать поддержку военных усилий Украины. Дошло до того, что Трамп открыто обсуждает возможность предоставления Украине крылатых ракет большой дальности, что было немыслимо во времена "проукраинской" администрации Байдена.

"Взятые вместе, эти события свидетельствуют о том, что старая схема действий Путина теперь ненадежна и находится под угрозой переписывания событиями, которые он не контролирует. То, насколько хорошо сам Путин понимает эти изменения, будет определять его дальнейшие действия. Пространство для ошибок теперь огромное и даже определяющее для режима", - резюмирует автор статьи.

Как писал УНИАН, с лета Россия резко усилила кампанию ударов по железной дороге. Теперь оккупанты сосредоточены на том, чтобы с помощью дронов-камикадзе уничтожать локомотивы. Теоретически это может привести к остановке украинской железной дороги, если россиянам удастся уничтожить значительное количество локомотивов.

Также мы приводили мнение социолога Александра Шульги, который не верит в распространенное утверждение, будто россияне не простят Путину неудачу с захватом всего Донбасса. По его убеждению, большинство россиян с радостью воспримут остановку боевых действий на текущей линии фронта.

