Об этом журналисту рассказали два источника, которые обладают такой информацией.

Сегодня, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский должен провести переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. В частности, они обсудят "мирный план" США, сообщил корреспондент Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X.

"Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу проведет переговоры с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и обсудит предложенный США мирный план, согласно двум источникам, обладающим информацией", - написал он.

Напомним, что ранее Sky News, которое получило такую информацию от источников в ЕС, писало, что Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут телефонный разговор на следующей неделе. Журналисты отметили, что лидеры обсудят "мирный план" США.

В издании добавили, что американский план почти наверняка встретит сопротивление со стороны Европы. По информации источников, предложение было подвергнуто резкой критике во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 20 ноября.

Зеленский обсудил "мирный план" США с лидерами Европы - что известно

Сегодня, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Одной из главных тем переговоров стал "мирный план", предложенный администрацией президента США Дональда Трампа.

Зеленский отметил, что Украина и Европа ценят усилия США, направленные на завершение войны. Он поделился, что уже проводится работа над документом, который подготовила американская сторона.

