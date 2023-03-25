Сиярто заявил, что "венгерские школы в Украине оказались в опасности".

Венгрия уже открыто заявляет, что не будет поддерживать вступление Украины в ЕС, пока "венгерские школы на Закарпатье находятся в опасности". Ранее в правительстве Орбана насчет этого ограничивались намеками.

Венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто процитировал в Twitter представитель венгерского правительства Золтан Ковач. Глава МИД заявил, что Будапешт не будет поддерживать ни трансатлантическую, ни европейскую интеграцию Украины из-за закона об образовании.

Сийярто напомнил, что "в тот момент как 1300 венгерских школ и детских садов принимают украинских беженцев, 99 венгерских учебных и средних школ в Украине находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона о языке".

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Будапешт уже и раньше дал понять, что "будет ставить палки в колеса" будущего Украины в ЕС и НАТО, пока Киев не сделает уступок по закону об образовании. Однако еще в мае 2022 года Венгрия заявляла, что поддержит евроинтеграцию Украины, а "языковой вопрос отложила в сторону".

Закона об образовании предусматривает, что образовательный процесс в Украине проходит на государственном языке. Это Венгрию не устраивает. Правительство Орбана, которое в целом симпатизирует захватнической политике Путина, утверждает, что закон об образовании каким-то образом "ущемляет" права венгерского нацменьшинства.

По этой причине венгерские власти с 2017 года блокируют проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО. Однако в марте 2023-го Альянсу удалось успешно обойти эту процедуру и пригласить Украину на саммит, несмотря на протесты Будапешта.

Позиция Венгрии по поводу войны в Украине – что известно

Венгрия выступила с формальным осуждением агрессии Путина в первые дни полномасштабного вторжения и открыла границу для беженцев.

Вместе с тем правительство Орбана, неоднократно пойманное на симпатиях к захватнической политике Путина, отказалось помогать Украине оружием и отказало другим членам ЕС-НАТО перебрасывать технику для ВСУ через свою территорию.

Кроме того, Венгрия постоянно продвигает кремлевский нарратив окончания войны на условиях Путина.

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