Что такое Лазарева суббота, что можно и нельзя делать в этот день.

В праздник Лазарева суббота вспоминают одно из главных чудес, совершенных Спасителем. Какая история лежит в основе, как верующие отмечают этот знаменательный день, а также когда Лазарева суббота будет в 2024 году - рассказываем в материале.

Лазарева суббота - что за праздник, его история и суть

Что означает Лазарева суббота? Свое название праздник получил от имени друга Иисуса - Лазаря. Его же история такова: в Священном Писании сказано, что Лазарь вместе с сестрами, Марфой и Марией, жил в небольшом селе Вифания, неподалеку от Иерусалима. Их часто навещал Христос. Однажды Лазарь заболел, и Иисусу послали весть о болезни его друга. Христос отправился в Вифанию, но пока был в пути, Лазарь умер.

В Вифанию Христос прибыл лишь через четыре дня после смерти Лазаря. Иисус отправился к гробнице друга и заплакал, а затем велел убрать камень, который закрывал вход и сказал: "Лазарь! Иди вон". Случилось чудо: покойный, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами и обвязанным платком лицом, вышел из пещеры.

Поэтому Лазарева суббота - это день воскрешения святого Лазаря. Суть этого дня в том, что Господь дарит всем верующим надежду на спасение и вечную жизнь, и Ему подвластно все - и жизнь, и смерть человека.

После своего чудесного воскрешения Лазарь прожил еще 30 лет и стал епископом на Кипре. Слава о чуде, которое совершил Христос, разнеслась по всей округе, поэтому когда Спаситель въехал в Иерусалим, его встречали с ликованием и устилали путь пальмовыми ветвями. Иудейские первосвященники, наоборот - были испуганы и задумали погубить Иисуса.

Когда Лазарева суббота в 2024 году

Определенной даты у Лазаревой субботы нет - по церковному календарю ее отмечают в субботу шестой недели Великого поста. Великий пост 2024 у православных начался в 2024-м 18 марта, поэтому Лазареву субботу будут отмечать 27 апреля.

Лазарева суббота - что можно, что нельзя делать

В церкви нет конкретных предписаний и запретов, что можно и нельзя делать в Лазареву субботу. Но, как и на многие другие православные праздники, принято откладывать некоторые хлопоты.

Лазарева суббота - что нельзя делать:

заниматься тяжелой работой по дому;

стирать;

шить, вышивать, вязать - словом, рукодельничать;

мыть окна, затевать генеральную уборку.

Так как продолжается Великий пост, то следует также воздержаться от шумных гуляний, свадьбы также лучше перенести. Нельзя ссориться с близкими, устраивать конфликты, желать зла.

Лазарева суббота - что можно делать:

пойти в церковь - в этот день проходят торжественные богослужения;

помолиться об исцелении от недугов и укреплении здоровья для себя и близких;

освятить ветви вербы - на следующий день наступает Вербное воскресенье.

Лазарева суббота - что можно есть: разрешается употреблять растительное масло, можно горячую пищу, выпить немного вина. Несмотря на Великий пост, на стол обязательно ставили икру - как символ новой жизни.

За Лазаревой субботой и Вербным воскресеньем следует Страстная неделя - одна из самых строгих во время Великого поста, когда верующие вспоминают последние дни жизни Христа.

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