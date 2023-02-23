Глава МИД Петер Сийярто отметил, что венгерский народ заплатил огромную цену за войну в Украине.

Венгрия продолжает продвигать тезис, что война в Украине должна решиться переговорами США и России. Глава венгерского МИД Петер Сийярто во время Генассамблеи ООН вновь призвал международное сообщество "без проволочек установить режим прекращения огня и начать мирные переговоры, в рамках которых договориться о прочный мир".

Министр иностранных дел Венгрии отметил, что только дискуссия и диалог помогут вернуть мир в Украину. Он подчеркнул, что ООН – это как раз отличная площадка для переговоров, и эта организация была создана для решения таких вопросов, как война.

"Нужно как можно скорее начать переговоры между США и Россией в рамках ООН для достижения мира", - передает слова Сийярто корреспондент Укринформа.

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По мнению венгерского чиновника, поставка оружия не только не помогает решить проблему, а наоборот затягивает завершение войны. А санкции приносят больше страданий.

"Ни поставки оружия, ни санкции не защищают жизнь людей, а наоборот это затягивает войну (в Украине – ред.) и приводит к риску ее эскалации, а также приносит больше страданий", - говорит Сийярто.

Он отметил, что Венгрия лучше знает ситуацию от других стран, ведь они рядом с Украиной, а не в тысячах километрах от войны. Сийярто считает, что венгры уже заплатили большую цену за эту войну. В том числе многие этнические венгры погибли в результате военных действий.

Риторика и действия Венгрии относительно войны в Украине: что известно

Недавно Сийярто в интервью рассказал о "формуле мира" войны в Украине, которую должны составить США и Россия без участия Киева.

Также Сийярто заявил, что министерство иностранных дел Венгрии готовит визит премьер-министра Орбана в Киев.

Орбан в конце января заявил, что Венгрия граничит на Востоке с россиянами.

Глава МИД Петер Сийярто прибыл с визитом в Минск поговорить "о мире в Украине". В столице Беларуси он подписал соглашение о сотрудничестве с белорусскими властями.

Орбан обвинил ЕС в затягивании войны Украины и России. По его мнению в Евросоюзе раздували огонь военного конфликта.

Кроме того, он отказался помогать Украине оружием и запретил транзит вооружения по своей территории.

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