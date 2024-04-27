Астролог назвал время, когда в Украине наступит полный мир

По его словам, до 2025 года война может заморозиться.

Астролог Давид Векуа дал новый прогноз для Украины на ближайшее время и рассказал, будут ли какие-то "звоночки" нашей победы до 2025 года.

Он сказал, что с конца 2024 года и вплоть до 2025 года ситуация в мире будет меняться, а это повлияет, в том числе, и на Украину.

При этом он отмечает, что Украине сложно идти на переговоры, потому что у нас "нет серьезных аргументов".

Однако, продолжил Векуа, война может перейти и на территорию Россию, что будет очень выгодно для нас.

"Самая выгодная ситуация для того, чтобы обменять те территории, которые мы атакуем, на территории, которые атакуют они", - сказал астролог на YouTube-канале "Мой мир".

Однако, если Украине не удастся перенести боевые действия на территорию РФ, то возможно заморозка войны, говорит Давид Векуа.

"Я думаю что многие слышали эту новость что Турция предложила Украине план замораживания конфликта по текущей линии. Это наиболее вероятное развитие событий если мы не перенесем боевые действия на территорию противника", - уточнил астролог.

И напоследок Векуа добавил, что 2025 год будет интересным для Украины, потому что мы получим еще больше поддержки, помощи и найдем свою точку опоры.

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