По словам посла, также Будапешт пока отложил "языковой вопрос" в сторону.

Венгрия поддержит Украину во время рассмотрения вопроса ее членства в Европейском Союзе.

Об этом в интервью телеканалу Эспрессо рассказал венгерский посол в Украине Иштван Ийдярто.

Будапешт по-прежнему поддерживает Украину перед лицом российской агрессии и поможет с лечением неограниченного количества украинских военнослужащих.

"Я также предполагаю, что мы должны думать о будущем. Украина сейчас переживает трудности по транспортировке товаров на экспорт. Потому что, как вы знаете, из-за оккупации многие морские порты недоступны. Поэтому мы готовы помочь Украине использовать сухопутные транспортные коридоры. По моему мнению, впереди еще очень много работы. И мы полностью готовы к сотрудничеству", - поделился дипломат.

В то же время "языковой вопрос", что был проблемой для дальнейшего рассмотрения перспектив Украины в НАТО, сейчас, по словам Ийдярто, "некстати".

"Официальная позиция Венгрии заключается в том, что сейчас этот вопрос некстати. Сейчас есть гораздо больше более важных вопросов, которые нужно рассматривать. Для Украины это жизненно важные вопросы. Поэтому мы отложили языковой вопрос в сторону, и сейчас полностью сосредоточены на поддержке Украины в этой борьбе", - сказал посол.

В конце он заверил, что "когда начнут рассматривать вопрос членства Украины в Европейском Союзе, Венгрия поддержит его".

Позиция Венгрии

Венгрия не поддерживает закрытие неба над Украиной, отказывается предоставлять территорию для передачи военной помощи Украине и выступила против нефтяного эмбарго против России.

Годами правительство Орбана сдержанно реагировало на развязанную агрессию России против Украины, поддерживая тесные контакты с Кремлем.

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