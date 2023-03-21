Венгерский министр сказал, что встретился со Столтенбергом, который и сообщил ему о заседании комиссии несмотря на позицию Будапешта.

НАТО созывает встречу комиссии Украина-НАТО на уровне министров, проведение которых Венгрия успешно блокирует последние шесть лет.

Об этом заявил в Брюсселе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с генсегом НАТО Йенсом Столтенбергом, передает венгерское издание Infostart. Венгерский министр сказал, что он встретился со Столтенбергом, который и сообщил ему о заседании комиссии в рамках встречи глав МИД стран НАТО 4-5 апреля, несмотря на позицию Будапешта.

"Генсек НАТО объявил, что созовет эту встречу во время заседания Совета министров иностранных дел НАТО 4-5 апреля, несмотря на несогласие Венгрии", - сказал Сийярто.

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По мнению венгерского министра, это нарушает единство НАТО и процедуру единогласия. Он признал, что Венгрия ничего не может сделать против этого, поэтому примет к сведению решение Столтенберга.

Сийярто также сообщил, что Столтенберг обсудил с ним вопрос о защите венгерского меньшинств в Украине. Именно по этой причине Будапешт несколько лет блокирует заседание комиссии на уровне министров. На этом фоне Сийярто заявил, что его страна не поддержит ни одного интеграционного шага Украины в НАТО или Евросоюз, "пока не будут восстановлены права венгерского нацменьшинства, которые были по состоянию на 2015 года и ранее".

Комиссия Украина-НАТО и Венгрия

Власти Венгрии заблокировали эти заседания в 2017 году. Причиной такого решения Будапешт назвал принятый в Украине закон об образовании, который предусматривает, что обязательным языком учебного процесса является государственный. Венгрия считает, что это якобы ущемляет права закарпатских венгров.

Пару месяцев назад в венгерском МИДе подтвердили, что правительство Виктора Орбана будет препятствовать участию Киева в заседаниях комитета НАТО-Украина. А 23 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов разблокировать проведение встреч комитета Украина-НАТО на уровне министров, но если Украина выполнит требование о правах венгерских меньшинств.

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