Там заявили, что ждут от Украины уступок относительно закона об образовании.

В офисе венгерского премьер-министра Виктора Орбана намекнули, что не одобрят вступление Украины в Евросоюз без уступок относительно украинского закона об образовании.

Как сообщает издание Telex, об этом сказал его представитель Гергей Гуйяш. Он отметил, что Венгрия будет готова поддержать членство Украины только в случае, если она "обеспечит использование языка закарпатских венгров".

При этом он сказал, что венгерское правительство хотело бы улучшить отношения с Киевом, но это станет возможным только тогда, когда украинские власти внесут изменения в закон об образовании, который, по мнению Будапешта, ограничивает использование венгерского языка.

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Отношения Венгрии и Украины

Взаимоотношения двух стран испортились после принятия в Украине закона об образовании, который предусматривает, что образовательный процесс будет проходить на государственном языке. В Будапеште посчитали, что это ущемляет права закарпатских венгров, и начали требовать отмены этого закона.

По этой причине венгерские власти с 2017 года блокируют проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО. Но 21 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые за шесть лет решил созвать заседание этой комиссии, несмотря на несогласие Венгрии.

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