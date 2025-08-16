Путин и Трамп предварительно договорились о 'воздушном перемирии', - журналист

Источник, знакомый с содержанием переговоров, анонсирует новости о переговорах о завершении войны на следующей неделе.

Президент США Дональд Трамп и правитель России Владимир Путин во время саммита на Аляске достигли предварительной договоренности о "воздушном перемирии" до трехсторонней встречи лидеров.

Об этом сообщил корреспондент The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на собственные источники, информированные о содержании переговоров.

"Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной", - говорит источник.

Переговоры на Аляске - главные новости

Как сообщал УНИАН, долгожданная встреча президента США Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным завершилась без ожидаемого прорыва. Несмотря на торжественное начало с улыбками, рукопожатиями и красной дорожкой, стороны не договорились ни о прекращении огня в Украине, ни о месте проведения следующего саммита.

После переговоров с Путиным Трамп провел длительный телефонный разговор на борту своего самолета Air Force One с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он длился более часа.

