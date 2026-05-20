Мадьяр анонсировал встречу с Зеленским на Закарпатье

Мадьяр заявил, что создание правительства партии "Тиса" открывает новую возможность в отношениях между Украиной и Венгрией.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Береговом Закарпатской области после завершения украинско-венгерских консультаций. Об этом заявил новый глава венгерского правительства, пишет "Укринформ".

Мадьяр в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском заверил, что создание правительства партии "Тиса" открывает новую возможность в отношениях между Украиной и Венгрией.

"Мы уже дали сигнал украинской стороне и даже начали рабочие консультации по правам венгерского меньшинства - языковым и другим - чтобы они также получили все то, что есть у всех остальных в Евросоюзе. Я надеюсь, что эта серия рабочих переговоров быстро завершится, и, как я предлагал, вероятно, сможем встретиться с президентом Зеленским в Берегово на Закарпатье, где венгры составляют значительную часть населения", - рассказал премьер-министр Венгрии.

Видео дня

По словам Мадьяра, Венгрия даст согласие на открытие первого кластера в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз после того, как будут урегулированы вопросы относительно венгерского меньшинства в Закарпатье.

Новое правительство Венгрии запустила диалог с Украиной - что известно

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что Будапешт и Украина начали технические переговоры по вопросам защиты прав венгерского меньшинства на Закарпатье.

По словам главы венгерского правительства, стороны уже приступили к техническому этапу консультаций, цель которых – как можно быстрее найти решения по вопросам прав венгров в Закарпатской области.

Вас также могут заинтересовать новости: