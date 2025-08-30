Сейчас делается все для раскрытия преступления, заявил президент Украины.

Министр внутренних дел Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко проводят регулярные доклады президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

"Расследуются обстоятельства убийства Андрея Парубия. Много сил задействовано - все, которые необходимы. Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено. Но делается все для раскрытия этого преступления", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что к расследованию привлечена Служба безопасности Украины, в частности был проведен разговор с главой СБУ Василием Малюком.

"Поручил безотлагательно представлять нашему обществу проверенную информацию. Мои соболезнования родным и близким, друзьям Андрея Парубия. Вечная память!" - добавил Зеленский.

Убийство Андрея Парубия: что известно

Как сообщал УНИАН, в субботу, 30 августа, неизвестный совершил серию выстрелов в нардепа Андрея Парубия посреди Львова. В медиа появилась информация, что стрелком был курьер службы Glovo, который после этого спрятал пистолет в сумку и уехал с места происшествия.

Сейчас продолжается установление личности нападавшего и обстоятельств преступления. По данным Офиса Генпрокурора, во Львове объявили спецоперацию "Сирена" для установления личности нападавшего. По данным СМИ, полиция уже вышла на след стрелка.

