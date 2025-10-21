Встреча Рубио и Лаврова, которая должна была предшествовать саммиту лидеров, отложена.

Встреча государственного секретаря США Марко Рубио с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которая должна была предшествовать встрече в Будапеште президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина, отложена. Об этом пишет CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Издание предполагает, что встреча лидеров тоже может быть под угрозой срыва. Как рассказал CNN представитель Белого дома, встреча Рубио и Лаврова пока не состоится, поскольку они "имеют разные ожидания относительно возможного прекращения вторжения России в Украину".

Известно, что Рубио и Лавров в понедельник, 20 октября, в телефонном разговоре обсудили дальнейшие шаги по возможному прекращению войны в Украине. По данным источников издания, после этого официальные лица пришли к выводу, что "позиция России не претерпела существенных изменений и остается максимально жесткой".

По словам источника, пока маловероятно, что Рубио будет рекомендовать проведение встречи Путина и Трампа на следующей неделе, но он может снова пообщаться на этой неделе с Лавровым.

Вероятная встреча Трампа и Путина в Будапеште: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 16 октября Трамп и Путин поговорили по телефону и договорились снова встретиться в Будапеште, чтобы, как пояснил президент США, "попробовать положить конец этой позорной войне между Россией и Украиной".

Reuters писало, что встреча Рубио и Лаврова может пройти уже в четверг, 23 октября. Американский и российский чиновники должны были провести переговоры для подготовки саммита лидеров США и России.

В то же время народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко выразил сомнение, что саммит Трампа и Путина состоится. "Я думаю, что сейчас это 50 на 50", – отметил он. По мнению депутата, Путин побоится лететь в Венгрию из-за воздушного пространства европейских стран, "поскольку он параноик, боится покушений и так далее".

