Подготовка к встрече продолжается, заявил замглавы российского МИД.

Подготовка ко встрече президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным продолжается. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

При этом он добавил, что значимых препятствий для встречи Путина и Трампа нет. Он также заявил, что "противники предпринимают попытки помешать России и США выйти на новые договорённости и организовать очередную встречу лидеров".

В то же время, по словам Рябкова, пока нет никаких договорённостей о встрече Марко Рубио и Сергея Лаврова в Будапеште

Также Рябков не подтвердил, что США и Россия обменивались документами в формате non paper по Украине. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Москва направила Вашингтону закрытую ноту с требованием передать ей контроль над всем Донбассом для заключения мирного соглашения с Украиной.

Встреча Трампа и Путина

После телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил о намерении провести двустороннюю встречу в Будапеште для решения войны в Украине. Перед этим дожны были состояться переговоры российской и американской делегаций для обсуждения ключевых деталей.

Однако позже стало известно, что ожидавшаяся на этой неделе встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио "пока отложена". Позже Трамп заявил, что не хочет проводить с российским диктатором Владимиром Путиным бесполезную встречу.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовка к встрече продолжается, несмотря на неопределенность и дипломатическое напряжение.

