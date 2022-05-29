Андрей Ермак отметил, что Москва пытается заставить Запад снять санкции.

Российская Федерация может прибегнуть к газовому шантажу. Страны-члены Европейского союза должны поддержать Украину.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что Россия уже спровоцировала продовольственный кризис, развязав войну в Украине.

"Учитывая, что сейчас Кремль хочет обменять разблокировку украинских портов на снятие санкций, можно понимать конечную цель Москвы. И именно сейчас важно показать силу и единство западного мира", - говорится в сообщении.

В связи с этим в Офисе президента советуют союзникам:

поддержать Украину экономически;

ввести пошлины и эмбарго на нефть из РФ;

ввести санкции против российской банковской системы;

ввести вторичные санкции против России;

предоставить Украине оружие, которое необходимо на фронте.

"Удары по России должны быть быстрыми, без колебаний. Иначе кремль попытается расколоть ЕС и продолжит собственный шантаж", - подытожил Ермак.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина не может экспортировать аграрную продукцию из-за того, что российские военные корабли в Черном море блокируют прохождение торговых судов. В частности, в Украине в апреле удалось экспортировать 1 млн 90 тыс. тонн зерна, тогда как в марте этот показатель составлял лишь около 200 тыс. тонн. До войны аграрии экспортировали около 5 млн тонн в месяц.

В свою очередь замглавы МИД РФ Андрей Руденко связал вопрос об открытии российской стороной доступа к портам в Украине с возможностью снятия санкций с российского экспорта, введенных Западом.

При этом в ООН заявили, что если Одесский порт не будет разблокирован, это усугубит продовольственный кризис.

В то же время президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Салл будет добиваться от России и Украины разблокирования экспорта зерна в целях избежания широкомасштабного голода. Для этого Салл собирается посетить Россию и Украину в ближайшее время. А в США заявили, что не будут снимать санкции в обмен на доступ к украинским портам.

Вас также могут заинтересовать новости: