На снимках видны корабли "Матрос Позинич" и "Матрос Кошка", они были пришвартованы рядом с объектом, похожим на зерновой силос.

Россия продолжает вывозить из Украины украденное оккупантами зерно. На новых спутниковых снимках Maxar зафиксировано, как в оккупированном Крыму загружают два корабля.

Об этом сообщает CNN.

На снимках от Maxar Technologies, датированных 19 и 21 мая, видно, как два сухогруза под российским флагом швартуются и загружаются зерном. Речь идет о кораблях "Матрос Позинич" и "Матрос Кошка".

Они были пришвартованы рядом с объектами, похожими на зерновые силосы. Оттуда зерно ссыпалось с конвейера в открытый трюм.

Известно, что оба корабля уже покинули порт оккупированного Крыма. Сухогрузы, по данным сайта для отслеживания судов, получили разные маршруты. "Матрос Позинич" плывет через Эгейское море и якобы направляется в Бейрут, столицу Ливана. А "Матрос Кошка" все еще находится в Черном море.

"Трудно сказать наверняка, загружается ли судно украденным украинским зерном, но аннексированный Россией Крым сам производит мало зерна, в отличие от богатых сельским хозяйством украинских областей Херсонской и Запорожской областей, расположенных непосредственно к северу", - добавили в CNN.

Как сообщал УНИАН, в начале мая сухогруз "Матрос Позинич", груженый краденым украинским зерном, прошел пролив Босфор и отправился в направлении египетского порта Александрия. Россия хотела продать груз Египту, однако Украина предупредила страну о том, что зерно было украдено. В результате РФ так и не смогла осуществить продажу. Египет от зерна отказался.

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