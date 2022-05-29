Украина не может доставить зерно в другие страны вследствие блокирования портов российскими оккупантами.

Россия намеренно создает как продовольственный, так и энергетический кризис в мире.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC.

"Они (россияне - УНИАН) блокируют наши порты и создают продуктовый кризис в мире, не давая вывезти наш урожай. Более 21 миллиона тонн на сегодня накоплено в складах. И африканские, и азиатские страны ждут этого урожая, но мы не можем им его доставить из-за блокирования наших портов", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что так же россияне создавали энергетический кризис в течение предыдущего отопительного сезона.

"Сейчас они фактически манипулируют и злоупотребляют своим энергетическим влиянием, отключая некоторые страны Европы от газоснабжения и создавая давление на энергетический рынок в целом всего мира, не только Европы. То есть все эти вещи просчитаны россиянами, и это элементы гибридной войны с цивилизованным миром", - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 9 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокирование экспорта украинской аграрной продукции привело к росту цен на продовольствие в мире и может наступить голод во многих странах.

Украине в апреле удалось экспортировать 1 млн 90 тыс. тонн зерна, тогда как в марте этот показатель составлял лишь около 200 тысяч тонн. До войны аграрии экспортировали около 5 миллионов тонн в месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: